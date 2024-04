Kurios: Mbappé entscheidet selbst über Wechsel-Verkündung

IMAGO/Abdullah Firas/ABACA

Kylian Mbappé wird zu Real Madrid wechseln

Die Bekanntgabe des Wechsels von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Entscheidung, wann der Transfer-Hammer genau bestätigt wird, liegt aber offenbar bei dem französischen Superstar.

Im Transferpoker um Kylian Mbappé sind noch zwei entscheidende Fragen offen: Wann verkündet Real Madrid den Deal bzw. PSG den Abschied seines Superstars? Und wann wird der 25-Jährige mit Pauken und Trompeten im Bernabéu vorgestellt?

Diese Entscheidung liegt laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" aber nicht bei den Königlichen, sondern bei dem französischen Superstar. Der Weltmeister von 2018 dürfe demnach selbst über den Zeitpunkt der Verkündung des Transfer-Hammer entscheiden. Das berichtete das Blatt ohne weitere Angabe von Quellen.

Real Madrid: Taylor Swift und CL-Finale stehen Mbappé-Verkündung im Weg

Eine wichtige Rolle in den Planungen der Verkündung spielt demnach das Finale in der Champions League in London am 1. Juni. Sollte weder Real noch PSG das Finale erreichen, so könnte die Präsentation des Neuzugangs zum Ende der Final-Woche erfolgen, so die "Marca" weiter. Doch dann wird das Estadio Santiago Bernabéu gar nicht zur Verfügung stehen.

Pop-Superstar Taylor Swift gibt in der Heimspielstätte des spanischen Top-Klubs am 29. und 30. Mai jeweils ein Konzert. An diesen Tagen könnten die Madrilenen ihrem neuen Superstar somit definitiv keinen entsprechenden Empfang bereiten.

Schließlich ist es bei den Königlichen seit Jahren Tradition, dass die "großen" Neuzugänge eine solche Show bekommen. Sie werden den Fans in einer eigens inszenierten Show im Bernabéu präsentiert. Dabei richten sie einige Worte an die Anhänger, vollführen ein paar Kunststückchen mit dem Ball und winken fleißig in die Menge. Bei Mbappé wird die Show jedoch wohl noch ein Stückchen größer angelegt werden als üblich.