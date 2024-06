100-Mio.-Geschenk für Hansi Flick aus Saudi-Arabien?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hansi Flick plant derzeit den Neuaufbau beim FC Barcelona

Gute und schlechte Nachrichten für Hansi Flick. Womöglich droht dem neuen Trainer des FC Barcelona der Abgang eines Leistungsträgers. Sollte es so kommen, dürften er und der Klub sich im Gegenzug aber über dringend benötigte Einnahmen freuen.

Bei Hansi Flick und den Barca-Verantwortlichen rauchen seit einigen Wochen die Köpfe. Die Aufgabe des neuen Trainers ist klar: Er soll unter widrigen Umständen einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen, der in der kommenden Saison wieder titelfähig ist.

Das ist leichter gesagt als getan, denn noch immer fehlt den Katalanen Geld in der Kasse, um den Kader umfassend umzubauen. Die "Mundo Deportivo" berichtet nun jedoch, dass eine mögliche Lösung schon in Sicht sein könnte.

Kontakt mit Spieler und Klub schon hergestellt

Die Zeitung schreibt, dass der brasilianische Flügelstürmer Raphinha ins Visier von Saudi-Klub Al-Hilal geraten ist. Der dortige Trainer Jorge Jesus habe einen Transfer-Freifahrtschein erhalten und darf angeblich so viel Geld ausgeben, wie er möchte.

Jesus hat dem Bericht zufolge bereits Kontakt zum FC Barcelona und dem Spieler aufgenommen und das Interesse seines Klubs hinterlegt. Nun gehe er die komplizierte Aufgabe an, Raphinha von einem Wechsel in die Wüste zu überzeugen, heißt es.

Barca erhofft sich Mega-Einnahmen

Viel Überzeugungsarbeit soll beim FC Barcelona nicht nötig sein. Zwar ist der Brasilianer ein Leistungsträger im Team, allerdings wiegt der finanzielle Engpass so schwer, dass Barca ihn bei einem angemessenen Angebot wohl ziehen lassen würde.

Was die Höhe des Angebots angeht, so spekuliert die "Mundo Deportivo", dass ein Einstiegsangebot in Höhe von 90 Millionen Euro mindestens nötig wäre, um die Katalanen ins Grübeln zu bringen. Ziel des spanischen Spitzenklubs sei es aber, die 100 Millionen zu erreichen, heißt es. Diese Einnahmen könnte Barca nutzen, um seinen Kader nach den Wünschen Flicks zu verändern. Ohne zusätzliches Kapital ist das Stand heute nur schwer möglich.