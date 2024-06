Bericht: FC Bayern schnappt sich Italien-Juwel

IMAGO/Ulrich Wagner

Halil Altintop ist Nachwuchschef beim FC Bayern

Der FC Bayern hat offenbar auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ein Spielmacher-Juwel aus Italien verpflichtet.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der FC Bayern die Dienste von Guido Della Rovere vom italienischen Zweitligisten US Cremonese gesichert.

Demnach steht der Deal unmittelbar vor dem Abschluss, die Unterschrift des 17-Jährigen stehe unmittelbar bevor.

Lediglich der Medizincheck müsse noch absolviert werden, so der Transfer-Experte.

Bereits im April hatte Romano über das Interesse des FC Bayern an Della Rovere berichtet. Sportdirektor Christoph Freund soll ein Bewunderer des Youngsters sein, hieß es damals.

Der offensive Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente überhaupt im italienischen Fußball und trainiert schon regelmäßig mit dem Zweitliga-Team. Seit Januar stand er neun Mal im Spieltags-Kader.

Am letzten Spieltag feierte Della Rovere dann sein Debüt in der Serie B. Beim 3:0 gegen AS Cittadella wurde der Linksfuß nach rund 65 Minuten eingewechselt.

Einen Profivertrag hat der Juniorennationalspieler Italiens bei Cremonese aber noch nicht unterschrieben. Daher kann er ablösefrei zum FC Bayern wechseln. Lediglich eine Ausbildungsentschädigung dürfte fällig werden.

In München könnte Della Rovere über die U19 und die Regionalliga-Auswahl an die erste Mannschaft herangeführt werden.

FC Bayern sticht die Konkurrenz aus

Im Poker um den offensiven Mittelfeldspieler hat der FC Bayern wohl namhafte Konkurrenz ausgestochen. Auch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam und der italienische Topklub Juventus Turin sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Mit Nestory Irankunda hat der deutsche Rekordmeister bereits ein vielversprechendes Talent unter Vertrag genommen.

Rund 3,4 Millionen Euro überweist der FC Bayern für den 18 Jahre alten Flügelspieler an dessen Ausbildungsverein Adelaide United. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany soll der Rechtsaußen in der Vorbereitung bei den Profis trainieren.