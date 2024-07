"Viel gelernt": Oranje-Torjäger Gakpo bedankt sich bei Klopp

Sören Stache, dpa

Der Niederländer Cody Gakpo erzielte bisher drei Tore bei der EM

Er ist EM-Torjäger der Niederlande, aber meist nur Ersatzspieler des FC Liverpool: Diese Diskrepanz bei dem Stürmer Cody Gakpo kann bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland nicht jeder verstehen.

Vor dem EM-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen England hat sich der 25-Jährige trotzdem bei seinem bisherigen Vereinstrainer Jürgen Klopp bedankt.

"Ich habe in Liverpool viel gelernt - auch vom Manager", sagte Gakpo bei einer Pressekonferenz im niederländischen EM-Quartier in Wolfsburg.

Gakpo hat sich unter Klopp "sehr entwickelt"

"Viel hat sich in meinem Leben verändert durch diesen Wechsel. Ich bin in ein anderes Land gegangen, zu einem großen Club. Ich habe mich als Mensch und als Spieler dadurch sehr entwickelt. Der größte Unterschied ist: In Liverpool war ich meist Stürmer, hier spiele ich auf der linken Seite. Das ist meine stärkste Position."

Die Niederländer gehen mit acht Premier-League-Profis in das Halbfinale gegen England. Dazu steht der frühere Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee vom FC Bologna vor einem Wechsel zu Manchester United.

"Ich habe mit Trent und Joe über das Spiel gesprochen. Sie haben wirklich ein fantastisches Team", sagte Gakpo. Die Engländer Trent Alexander-Arnold und Joe Gomez spielen zusammen mit Gakpo und dem niederländischen Kapitän Virgil van Dijk für Liverpool.