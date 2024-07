60 Millionen Euro: Ex-Leverkusener Diaby geht in die Wüste

AFP/SID/BEN STANSALL

Moussa Diaby verlässt Aston Villa

Der frühere Leverkusener Moussa Diaby ist nach nur einem Jahr in der Premier League bei Aston Villa dem Lockruf des noch größeren Geldes erlegen.

Der 25 Jahre alte französische Fußball-Nationalspieler wechselt zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien. Laut Medienberichten ist Diaby mit einer Ablöse von 60 Millionen Euro diesmal sogar noch fünf Millionen Euro teurer als bei seinem Transfer von Bayer auf die Insel vor zwölf Monaten.

Bei Al-Ittihad trifft Diaby auf seine Landsleute Karim Benzema und N'Golo Kanté sowie Trainer Laurent Blanc. Außerdem stehen beim saudischen Meister von 2023 Stars wie Fabinho, Jota oder Luiz Felipe unter Vertrag.

Rechtsaußen Diaby hatte in der abgelaufenen Saison mit zehn Toren und neun Vorlagen in 54 Spielen mitgeholfen, Villa in die Champions League zu führen.

Aston Villa can confirm that Moussa Diaby has joined Al Ittihad. pic.twitter.com/9Op7QCcGdk — Aston Villa (@AVFCOfficial) 24. Juli 2024

Der Klub aus Birmingham hat den Transfer seines einstigen Rekordeinkaufs bestätigt. Diaby soll in der Wüste bis 2029 unterschrieben haben und mehr als 20 Millionen Euro pro Saison verdienen.