Transfer-Hammer um ManCity-Star rückt näher

IMAGO/Andrew Yates

Julián Álvarez (r.) wird Manchester City offenbar verlassen

Argentiniens Weltmeister Julián Álvarez steht offenbar kurz vor einem Abschied von Manchester City. Der Angreifer, der 2022 von River Plate in die Premier League wechselte, wird wohl Atlético Madrid nach Spanien wechseln. Die Einigung über eine Mega-Ablöse wurde offenbar bereits erzielt.

Laut übereinstimmenden Medienberichten von "The Athletic" und "Sky Sports" haben sich Manchester City und Atlético Madrid auf eine Ablösesumme für Julián Álvarez geeinigt. Demnach spült der argentinische Angreifer bis zu 95 Millionen Euro in die Kasse des englischen Meisters.

Dem TV-Sender zufolge steht allerdings noch eine Einigung zwischen dem spanischen Top-Klub und dem Profi selbst aus. Sollten auch diese Gespräche zum Erfolg führen, dann würde der 24-Jährige zum teuersten Verkauf in der Geschichte der Citizens aufsteigen.

Manchester City macht satten Transfer-Gewinn

Zuletzt hatte der Angreifer öffentlich den Wunsch nach mehr Spielzeit geäußert. Beim Klub aus der Premier League kam der 36-fache Nationalspieler in wichtigen Spielen meist nur von der Bank. Neben Atlético Madrid wurde auch PSG und dem FC Chelsea Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt.

City-Trainer Pep Guardiola hatte die Gerüchte um den Stürmer zuletzt gelassen zur Kenntnis genommen. "Ich weiß, dass er in den wichtigen Partien spielen will, aber das wollen die anderen auch. Wir haben 18 oder 19 Spieler, die die wichtigen Spiele machen wollen", so der Spanier: "Ich las, er müsse darüber nachdenken. Ok, denk darüber nach. Hinterher wird er uns darüber informieren, was er machen will."

Diese Entscheidung ist offenbar nun zu Gunsten eines Wechsels in die spanische Hauptstadt gefallen. Álvarez war im Januar 2022 für 21,4 Millionen Euro von River Plate auf die Insel gewechselt. Manchester City winkt somit ein fettes Transfer-Plus. Eigentlich steht der Olympia-Teilnehmer bei den Skyblues noch bis 2028 unter Vertrag.