Sancho kein Thema bei Topklub?

IMAGO/Maxwell Vittorio

Wohin führt der Weg von Ex-BVB-Star Jadon Sancho?

Das Transferfenster neigt sich dem Ende entgegen. Jadon Sancho steht nach wie vor im Kader von Manchester United. Um den Ex-BVB-Star ranken sich aber weiterhin Wechsel-Spekulationen. Eine Spur ist aber offenbar nicht so heiß wie zuletzt angenommen.

Wie aus einem Bericht von "The Athletic" hervorgeht, war Sancho in diesem Sommer noch nicht Teil der Pläne von Paris Saint-Germain.

Der französische Meister wurde zuletzt als möglicher Abnehmer gehandelt. Ende Juli kursierten gar Gerüchte über mutmaßliche Verhandlungen zwischen der Spielerseite und PSG. Doch zu einer Verpflichtung ist es bislang nicht gekommen. Ob sich daran noch etwas ändert, ist fraglich.

Die Pariser haben kürzlich Désiré Doué von Stade Rennes für die Flügelpositionen geholt. Mit Ousmane Dembélé, Marco Asensio oder Bradley Barcola stehen PSG-Coach Luis Enrique weitere prominente Optionen zur Verfügung.

Juventus oder Chelsea als mögliche Abnehmer?

Könnte es Sancho stattdessen noch zu einem anderen Topklub ziehen? "Gazzetta Dello Sport" zufolge ist der 24-Jährige bei Juventus eine Optionen auf die Nachfolge von Federico Chiesa, sollte dieser den italienischen Rekordmeister noch verlassen. Die Turiner gelten schon länger als interessiert.

Sancho befindet sich nach seinem Leih-Gastspiel beim BVB wieder im Kader von Manchester United. Der Rechtsaußen hatte sich während der Saisonvorbereitung mit Teammanager Erik ten Hag über die Differenzen der Vergangenheit ausgesprochen.

Dennoch könnte Sancho die Red Devils noch bis Ende August verlassen. Laut "The Athletic" fordert der Premier-League-Klub umgerechnet rund 47 Millionen Euro für den Engländer.

Sancho besitzt bei Manchester United einen Vertrag bis 2026. Innerhalb des Klubs rechnen manche wohl damit, dass der FC Chelsea noch seinen Hut in den Ring werfen könnte, so "The Athletic".

Sancho fehlte beim Premier-League-Auftakt zwischen dem amtierenden FA-Cup-Sieger und dem FC Fulham (1:0) im Kader. "Er hätte spielen können", erklärte ten Hag anschließend: "Aber er hatte unter der Woche eine Mittelohrentzündung und war nicht zu 100 Prozent fit."