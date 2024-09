Robert Lewandowski vor Barca-Meilenstein

IMAGO/Javier Borrego

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski steht vor einem Jubiläum

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski steht vor einem ganz besonderen Einsatz für den FC Barcelona. Läuft der polnische Superstar am Sonntag im Ligaspiel gegen den FC Girona wie erwartet auf, würde er das 100. Pflichtspiel für den spanischen Spitzenklub bestreiten.

Dass Robert Lewandowski es im Trikot des FC Barcelona auf 100 Pflichtspieleinsätze bringen würde, war noch vor wenigen Wochen nicht ganz klar. Rund um den Stürmer gab es Wechselgerüchte, weil die Katalanen mal wieder einen finanziellen Engpass managen mussten. Am Ende schafften sie es, ohne den Torjäger, der zu den Großverdienern im Kader gehört, abzugeben.

Seit seiner Ankunft bei den Katalanen gehört der frühere BVB- und Bayern-Stürmer zu den absoluten Leistungsträgern im Verein. In seinen bisherigen 99 Pflichtspielen erzielte Lewandowski starke 63 Tore. Mit ihm feierte Barca 65 Siege, holte 13 Unentschieden und verlor nur 21 Mal. Auch in der aktuellen Saison beweist der Pole seinen Wert für die Mannschaft: Lewy traf in drei der ersten vier Saisonspiele und steht insgesamt schon wieder bei vier Treffern.

FC Bayern freut sich über Mega-Ablöse für Lewandowski

Lewandowski war in einem aufsehenerregenden Transfer im Sommer 2022 vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt. Seine Dienste ließen sich die Katalanen 45 Millionen Euro (plus 5 Mio. an Bonuszahlungen) kosten, obwohl sein Vertrag in München zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Jahr lief. Die Investition zahlte sich allerdings aus: Schon im ersten Jahr mit dem Polen holte der Klub die spanische Meisterschaft.

Ganz frei von Kritik war Lewandowski beim FC Barcelona in der Vergangenheit aber nicht. Gerade zu Beginn der Saison 2023/24 prasselte einiges auf ihn ein, als er in den ersten 20 Spielen der Saison nur acht Ligatore erzielte. In der zweiten Saisonhälfte fand er seinen Torriecher jedoch wieder und schraubte sein Trefferkonto noch auf 19 nach oben. In seiner Premierensaison hatte er 23 Ligatore erzielt.