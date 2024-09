Arteta-Coup fix! FC Arsenal stellt Weichen für die Zukunft

IMAGO/Mike Egerton

Mikel Arteta und der FC Arsenal setzen die Zusammenarbeit fort

Mikel Arteta setzt seine Reise als Trainer des FC Arsenal fort. Der 42-Jährige hat einen neuen "Langzeitkontrakt" bei den Gunners unterzeichnet. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

"Mikel ist ein dynamischer und leidenschaftlicher Manager, der unerbittlich nach Spitzenleistungen strebt. Er hat ein tiefes Verständnis für die Werte von Arsenal. Seit er im Dezember 2019 als Cheftrainer zu uns gestoßen ist, hat er die Mannschaft auf Arsenal-Art auf ein neues Niveau gebracht", kommentiert Arsenals Mitbesitzer Josh Kroenke den Deal gegenüber Vereinsmedien. Man sei sehr froh über die Verlängerung.

Wie lang das neue Arbeitspapier läuft, gibt Arsenal nicht offiziell bekannt. Laut Medienberichten erhält der spanische Teammanager allerdings einen rückwirkenden und höher dotierten Dreijahresvertrag bis 2027, die bisherige Vereinbarung wäre nach dieser Saison ausgelaufen.

Mit bislang 234 Spielen als Trainer des Klub aus der englischen Hauptstadt belegt Arteta in dieser Wertung übrigens schon sechsten Rang. Klub-Ikone Tom Whittaker (253 Spiele) dürfte Arteta bald überholen. An der Spitze rangiert unangefochten der legendäre Arsène Wenger mit 1234 Spielen.

Ziel des FC Arsenal muss die Meisterschaft sein

"Ich fühle mich sehr glücklich, jeden Tag mit guten Leuten und dem Ehrgeiz, den wir hier haben, zu arbeiten. Ich fühle mich sehr inspiriert, ich fühle mich herausgefordert, ich fühle mich unterstützt und ich möchte noch viel mehr erreichen als das, was wir bereits gemeinsam erreicht haben", bezieht Arteta selbst Stellung zu seiner Entscheidung.

Vorrangiges Ziel des Ex-Mittelfeldspielers dürfte vor allem der Gewinn der englischen Meisterschaft sein. 2023 und 2024 gewann Arteta mit Arsenal den Vizetitel, zum Rückkehr auf den Premier-League-Thron fehlte nur ein kleines Stück. Den letzten Titel feierte man allerdings bereits 2004. Unter Artetas Führung genügte es bislang "nur" zu einem Erfolg im FA Cup 2020 sowie zwei Triumphen im englischen Super Cup 2021 und 2024.

Der Start in die Saison 2024/25 verlief für den deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Co. zumindest solide. Arsenal liegt nach zwei Siegen und einem Remis derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und startet in der nächsten Woche gegen Atalanta Bergamo in die Champions League.

Arteta spielte von 2011 bis 2016 selbst für die Londoner, war Kapitän, absolvierte 150 Partien und gewann zweimal den FA Cup. Anschließend feierte er als Co-Trainer von Pep Guardiola zwei Meisterschaften mit Manchester City.