FC Liverpool setzt Ex-VfB-Profi Endo auf die Streichliste

IMAGO/Jacques Feeney / Offside

Ex-VfB-Profi Wataru Endo könnte den FC Liverpool verlassen

Der FC Liverpool mistet aus. Wie englische Medien berichten, möchte sich der englische Spitzenklub schon zeitnah von Wataru Endo trennen. Beim früheren Profi des VfB Stuttgart soll dieser Plan auf Gegenliebe stoßen.

Das Kapitel FC Liverpool könnte sich für Wataru Endo im anstehenden Winter-Transferfenster nach insgesamt nur eineinhalb Jahren wieder schließen. Wie das Portal "CaughtOffside" mit dem Verweis auf eigene Informationen berichtet, haben die Reds die Tür für einen Abschied des japanischen Nationalspielers weit geöffnet.

Dem Bericht zufolge erhofft sich Liverpool für den früheren VfB-Profi eine Ablöse in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro. Für eben jene 20 Millionen Euro war der defensive Mittelfeldspieler im Sommer 2023 aus Stuttgart geholt worden.

Ex-VfB-Star beim FC Liverpool nur noch Reservist

Mit Ipswich Town, dem FC Fulham und den Wolverhampton Wanderers gibt es laut "CaughtOffside" bereits drei englische Klubs, die mit einer Verpflichtung Endos liebäugeln. Schon im vergangenen Sommer gab es einige Interessenten, unter anderem den französischen Erstligisten Olympique Marseille. Dessen Angebot in Höhe von 14 Millionen Euro lehnten die Reds aber ab.

Weil mittlerweile abzusehen ist, dass Endo unter Klopp-Nachfolger Arne Slot keine tragende Rolle an der Anfield Road spielen wird, soll auch der Japaner selbst bereit sein, seine Zelte in Liverpool abzubrechen.

In seiner ersten Saison bei den Reds kam der 31-Jährige in insgesamt 43 Pflichtspielen zum Einsatz, 30 Mal stand er dabei in der Startelf. Unter Slot bringt es Endo bisher nur auf vier Pflichtspieleinsätze, wobei er nur ein einziges Mal von Beginn an ran durfte, in der 3. Runde des Ligapokals gegen West Ham United.

Endos Vertrag beim englischen Spitzenklub läuft noch bis zum Juni 2027. Von 2019 bis 2023 schnürte er vier Jahre lang die Schuhe für den VfB Stuttgart, der ihn zuvor von Sint-Truidense VV aus Belgien verpflichtete.