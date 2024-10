Legende Iniesta feiert Tränen-Abschied

Hiro Komae, dpa

Andres Iniesta hat sich von der Fußball-Bühne verabschiedet

Andres Iniesta nahm mit Tränen in den Augen auf einem Hocker Platz. Seine Stimme zitterte, als er in einer 42 Minuten langen Rede Abschied von seiner großen Liebe Fußball nahm.

"Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde, aber all die Tränen dieser Tage sind Tränen der Emotion, des Stolzes", sagte der 40-Jährige völlig aufgelöst vor den zahlreichen prominenten Gästen in Barcelona. Iniestas lange und erfolgreiche Karriere als Spieler ist vorbei.

"Das sind die Tränen des Jungen aus Fuentabilla, der davon geträumt hat, Fußballspieler zu werden. Und ich habe es geschafft, wir haben es geschafft", sagte Iniesta.

Dem tränenreichen Einstieg folgte eine Dankesrede an Freunde, Förderer und Wegbegleiter. Im Publikum applaudierte Hansi Flick, Trainer von Iniestas Herzensverein FC Barcelona, an der Seite von dessen ehemaligen Weggefährten Deco, Xavi und Gerard Piquet. Virtuell gratulierte sogar Erzrivale Real Madrid "einer der großen Legenden des spanischen Fußballs".

"Der Ball wird dich vermissen"

Sie bereiteten einem der größten spanischen Fußballer, dessen Leichtigkeit und Intelligenz auf dem Platz kaum zu überbieten war, einen angemessenen Karriereabschluss. "Der Ball wird dich vermissen, und wir alle werden es auch. Ich wünsche dir immer das Beste, du bist ein Phänomen", hatte zuvor etwa Lionel Messi den Ausnahmekönner, mit dem er eine legendäre Ära in Barcelona prägte, via Instagram gehuldigt.

An der Seite von Messi, Xavi, Piquet und Carles Puyol gewann Iniesta mit Barca viermal die Champions League. Mit der Nationalmannschaft wurde der Spanier zweimal Europameister und spielte 2010 beim WM-Titel eine tragender Rolle. Unvergessen bleibt sein legendärer Siegtreffer zum 1:0 in der Verlängerung gegen die Niederlande im Finale.

"Ich bin fertig"

Seine Karriere hatte der Mittelfeldspieler lange bei Vissel Kobe in Japan ausklingen lassen, vergangenen Sommer hatte er dann noch bei Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterschrieben. Seit Juli war er ohne Verein. Dem Sport wolle er aber erhalten bleiben: "Ich kann nicht vom Fußball wegbleiben, es ist mein Leben und wird es auch bleiben." Er strebt eine Laufbahn als Trainer an.

Seine große Abschiedsrede schloss Iniesta mit den einfachen Worten: "Ich bin fertig." Auf der Bühne gab es noch ein letztes Erinnerungsfoto mit seinen Liebsten, seine Tränen waren da getrocknet.