Gerüchte um Weltrekord-Ablöse für Haaland

IMAGO/David Blunsden

Erling Haaland steht noch bis 2027 bei Manchester City unter Vertrag

Erling Haaland wurde zuletzt vermehrt mit einem Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Um potenzielle Interessenten abzuschrecken, hängt Manchester City offenbar ein Mega-Preisschild an den ehemaligen BVB-Star.

Wie das Portal "TEAMtalk" berichtet, denkt Manchester City überhaupt nicht daran, Haaland in absehbarer Zeit ziehen zu lassen. Demnach wollen die Sky Blues den derzeit noch bis 2027 laufenden Vertrag des Norwegers am liebsten noch in dieser Saison verlängern.

Und mehr noch: Um andere Klubs gar nicht erst in Versuchung zu führen, sollen die Engländer den Stürmer mit einem irren Preisschild versehen haben. Demnach wäre eine Weltrekord-Ablöse fällig, um Haaland von ManCity loszueisen. Eine konkrete Summe wird in diesem Zusammenhang jedoch nicht genannt.

Der bislang teuerste Transfer der Geschichte war der von Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain im Sommer 2017. 222 Millionen Euro ließen sich die Franzosen den Wechsel des Angreifers kosten.

Zuletzt hieß es in verschiedenen Medien aber noch, dass Haaland eine Ausstiegsklausel besitzt, die es ihm erlaubt, die Cityzens im Sommer 2025 für 120 Millionen Euro zu verlassen.

Das Portal "todofichajes.com" hatte unlängst berichtet, dass Haaland einen Wechsel nach Spanien anstrebt. Demnach hat der Superstar beschlossen, die Premier League im Sommer 2025 zu verlassen.

Haaland bei Real Madrid und dem FC Barcelona gehandelt

Der 24-Jährige wird schon länger mit einem Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Den Königlichen wird längst Interesse an dem Goalgetter nachgesagt. Zusammen mit Kylian Mbappé soll der Norweger eine Ära in Madrid prägen, so die angebliche Wunschvorstellung der Real-Bosse.

Über den Barca-Spekulationen steht wie bei allen großen Transfers die Finanzfrage.

Haaland war im Sommer 2022 für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt.