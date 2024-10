Pogba-Prozess beginnt Ende November

Mike Egerton, dpa

Paul Pogba ist aktuell noch gesperrt

In der Erpressungsaffäre um den früheren Fußball-Weltmeister Paul Pogba beginnt am 26. November der Prozess. Bis zum 3. Dezember ist die Gerichtsverhandlung in Paris angesetzt, wie Anwälte der Nachrichtenagentur "AFP" mitteilten und einen entsprechenden Bericht von "L'Equipe" bestätigten.

Fünf Bekannte und Pogbas Bruder Mathias sollen vor Gericht erscheinen. Die Angeklagten sollen 2022 versucht haben, 13 Millionen Euro von dem französischen Fußball-Star zu erpressen, alle außer Pogbas Bruder müssen sich auch wegen Freiheitsberaubung verantworten.

Pogba sitzt derzeit eine seit September 2023 laufende Dopingsperre ab, diese läuft im März 2025 aus. Danach will der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler seine Fußballkarriere beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin fortsetzen.