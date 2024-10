Brisante Details zum Sancho-Zoff mit Erik ten Hag enthüllt

IMAGO/Martin Rickett

Kamen nicht miteinander klar: Jadon Sancho und Erik ten Hag

Ex-Trainer Erik ten Hag und Jadon Sancho gerieten in der kurzen gemeinsamen Zeit bei Manchester United heftig aneinander. Nun wurden neue Einzelheiten des internen Zoffs enthüllt. Eine Rolle spielte dabei auch der BVB.

Der Zoff zwischen Jadon Sancho und Erik ten Hag bei Manchester United eskaliert im Sommer 2023 dermaßen, dass der Offenspieler vom Niederländer kurz nach dem Beginn der Saison suspendiert wurde. Monatelang herrschte zwischen beiden Parteien Funkstille, der Trainer saß dabei naturgemäß am längeren Hebel.

Einem Bericht von "ESPN" zufolge spaltete der Zoff auch die Mannschaft. Viele sprachen zunächst auf Sancho ein und forderten von ihm eine Entschuldigung für seine öffentliche Kritik am Trainer. Je länger die Geschichte dauerte, desto mehr drehte sich jedoch der Wind. Die Mannschaft habe irgendwann das Gefühl gehabt, ten Hag treibe es zu weit, heißt es.

Starke BVB-Auftritte störten United-Bosse

Der Niederländer erwartete von Sancho angeblich eine öffentliche Entschuldigung. Diese Forderung hätten Teile der Mannschaft jedoch als öffentliche und unnötige Demütigung wahrgenommen, schreibt "ESPN". Zu einer Aussprache kam es am Ende nicht. Die Situation wurde im Winter aufgelöst, indem Manchester den Spieler an den BVB verlieh. Was die United-Bosse dort von Sancho sahen, gefiel ihnen laut "ESPN" nur zum Teil.

Weil Sancho im schwarz-gelben Trikot so stark auftrumpfte, meldeten sich die Verantwortlichen von Manchester United angeblich persönlich bei einigen bekannten TV-Experten und baten diese, Sancho für seine Leistungen im BVB-Dress nicht zu sehr zu loben, weil dies ein schlechtes Licht auf ihren Klub werfen würde. Konkrete Namen nennt "ESPN" hierzu nicht. Die Rede ist aber von den bekanntesten TV-Gesichtern.

Ten Hag fürchtete um seine Autorität

Letztlich führten Sanchos Auftritte für die Borussia aber auch dazu, dass er im Sommer 2024 zunächst wieder in das United-Aufgebot aufgenommen wurde. "ESPN" zufolge hatte ten Hag dabei jedoch zu keiner Zeit ein gutes Gefühl. Der Niederländer habe während des "unangenehmen Waffenstillstands" vielmehr den Eindruck bekommen, Sanchos Rückkehr könne seine Autorität infrage stellen.

Am Ende setzte sich der Niederländer durch. Sancho wurde am Deadline Day zum FC Chelsea verliehen, ten Hag blieb im Amt. Das allerdings bis zum vergangenen Montag, als er vom Klub vor die Tür gesetzt wurde.