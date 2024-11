Vini-Fans gehen im Netz auf falsche "Rodris" los

IMAGO/Dave Starbuck

Olivia Rodrigo wurde in den Ballon-d'Or-Zoff hineingezogen

Irre Posse nach der viel diskutierten Wahl des spanischen EM-Helds Rodri zum Ballon-d'Or-Sieger: Fans von Real Madrids Superstar Vinícius Júnior haben im Netz einen Shitstorm entfesselt - allerdings gegen zwei falsche "Rodris".

Mit dem Boykott der Ballon-d'Or-Gala hat sich Real Madrid am Montag nicht von seiner besten Seite präsentiert.

Der Veranstaltung fernzubleiben, nachdem die Meldung durchsickerte, dass Manchester-City-Ass Rodri und nicht Real-Stürmerstar Vinícius Júnior den begehrten Preis als bester Spieler bekommen würde, dürfte den Königlichen viele Sympathien gekostet haben.

Doch nicht nur der amtierende Champions-League-Sieger muss sich den Vorwurf des schlechten Verlierers gefallen lassen. Auch Vini-Fans toben seit der Verkündung des aus ihrer Sicht falschen Ballon-d'Or-Gewinners im Netz.

Weil Europameister Rodri allerdings über keine offiziellen Kanäle in den sozialen Netzwerken verfügt, ließen Anhänger des brasilianischen Real-Angreifers ihren Frust an einem anderen Fußballstar aus.

Ballon d'Or: Auch US-Star Olivia Rodrigo wird zur Zielscheibe

"Why did you rob Vini" ("Warum hast du Vini ausgeraubt?") lautet einer der noch harmloseren Kommentare, den Rodrigo De Paul von Atlético Madrid seit Montag auf seiner Instagram-Seite über sich ergehen lassen musste.

Der argentinische Weltmeister von 2022 ist indes nicht der einzige Prominente, der zur Zielscheibe wurde: Auch unter Posts von US-Popstar Olivia Rodrigo finden sich massenweise Kommentare wie "You don't deserve that ballon'dor" ("Du hast den Ballon d'Or nicht verdient").

Der Verdacht liegt nahe, dass längst auch sogenannte Internet-Trolle fleißig mitmischen. Unter dem jüngsten Post von Atlético-Star De Paul - vom 16. Oktober - finden sich mittlerweile jedenfalls vorwiegend Kommentare, die die skurrile Verwechslung geraderücken wollen oder sich einfach einen Spaß daraus machen.

"Leute, entspannt euch! Das ist der Rodri, der die Weltmeisterschaft gewonnen hat", stellte etwa ein Account des argentinischen Fußball-Verbands klar. "Dieser Bro wurde ohne Grund zum Bösewicht", schrieb ein anderer User. "De Paul sch***t sich bestimmt schon vor Lachen in die Hose", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Auch unter den Beiträgen von US-Popstar Olivia Rodrigo überwiegen nunmehr ironische und sogar anerkennende Sprüche. "Du verdienst den Ballon d'Or", befinden gleich mehrere User.