Offiziell: Rúben Amorim übernimmt Manchester United

IMAGO/GEPA pictures/ Matthias Trinkl

Rúben Amorim wird neuer Trainer von Manchester United

Rúben Amorim wird neuer Trainer bei Englands Rekordmeister Manchester United. Die Verpflichtung des Portugiesen bestätigte der Premier-League-Klub am Freitagmittag. Bis der Nachfolger von Erik ten Hag auf der Insel eintrifft, müssen sich die Fans der Red Devils aber noch etwas gedulden.

Amorim unterschrieb bei Manchester United einen Vertrag bis Sommer 2027 mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Eintreffen wird er während der anstehenden Länderspielpause. Das gab der wankende Premier-League-Riese am Freitag in einer kurzen Mitteilung bekannt.

Amorim hatte seinen Wechsel, für den Sporting laut eigenen Angaben in der Summe 12,6 Millionen Euro kassiert, bereits am Donnerstag vorweggenommen und auf der Spieltags-PK seines Noch-Klubs aus Lissabon gesagt: "Nach dem Spiel [am Freitag] werde ich darüber sprechen. [...] Wir werden nach dem Spiel Klarheit haben und dann wird die Entscheidung bekannt sein."

Manchester United muss auf Amorim warten

Beim Spiel gegen Ipswich am 24. November wird der Portugiese zum ersten Mal auf der United-Bank Platz nehmen. Grund für diese Verzögerung ist eine Kündigungsfrist von 30 Tagen, die Manchester dazu zwingt, länger auf seinen neuen Trainer zu warten.

Amorim wird noch beim kommenden Champions-League-Spiel gegen Manchester City sowie im Ligaspiel gegen Braga auf der Sporting-Bank sitzen. Im Laufe der danach beginnenden Länderspielpause tritt er dann seinen Job bei ManUnited an.

Ruud van Nistelrooy bleibt vorerst auf der United-Bank

Die Red Devils werden die kommenden Partien weiter mit Ruud van Nistelrooy überbrücken. Der Niederländer coachte das Team schon im Ligapokal gegen Leicester City (5:2) und wird auch gegen den FC Chelsea, PAOK Saloniki und in der Liga gegen Leicester auf der Bank sitzen.

Wie es danach mit van Nistelrooy weitergeht, steht noch nicht fest. "ESPN" hatte am Donnerstag berichtet, dass Manchester United nicht nur Amorim verpflichtet hat, sondern auch große Teile seines Trainerteams. Um wen es sich dabei genau handelt, gaben die beiden Vereine zunächst aber nicht bekannt.