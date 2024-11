Liverpool nutzt ManCity-Patzer

IMAGO/David Rawcliffe

Beim FC Liverpool war man zufrieden

Der FC Liverpool hat in der englischen Fußball-Liga seine Tabellenführung ausgebaut. An der Anfield Road besiegte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot den Bayern-Bezwinger Aston Villa 2:0 (1:0) und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City. Die Star-Truppe von Pep Guardiola hatte zuvor gegen Brighton and Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler 1:2 verloren.

Darwin Nunez schoss Liverpool nach einem Konter in Führung (20.), vergab aber mehrfach freistehend vor den beim Ballon d'Or zum besten Torhüter gewählten Emiliano Martinez seinen zweiten Treffer. Cooler blieb Mohamed Salah (84.), der den Sieg perfekt machte. Bitter für Liverpool: Nach 25 Minuten musste Trent Alexander-Arnold verletzt ausgewechselt werden.

Doch die Gäste von Teammanager Unai Emery hielten gut mit, LFC-Keeper Caoimhin Kelleher verhinderte mit einer Glanzparade ein Kopfballtor von Amadou Onana (38.).

Die Gastgeber mit den Ex-Bundesliga-Profis Ibrahima Konate und Ryan Gravenberch in der Startelf verteidigten jedoch die gesamte Spieldauer hochkonzentriert - und stellen weiter die beste Defensive der Liga.

Die Reds setzten somit ihre beeindruckende Serie fort: Seit 13 Pflichtspielen haben sie nicht mehr verloren - und verließen zwölf Mal das Feld als Sieger. Nach der Länderspielpause geht es für den LFC am 24. November beim FC Southampton weiter.