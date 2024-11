Klopp wollte offenbar 95-Millionen-Flop holen

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Prägten den FC Liverpool über viele Jahre gemeinsam: Jürgen Klopp und Mo Salah

Nach Ende der Saison 2021/22 war unklar, ob Mo Salah beim FC Liverpool bleiben würde. Daher dachten Ex-Teammanager Jürgen Klopp und Co. bereits über Alternativen nach. Eine davon ging als sündhaft teures Transfer-Missverständnis in die Geschichte von Manchester United ein.

Mo Salah hat sich beim FC Liverpool in den vergangenen Jahren ein Denkmal gesetzt. Dass der Ägypter noch heute das Trikot der Reds trägt, war aber nicht unbedingt abzusehen. Vor allem in der Saison 2021/22 lag ein Abschied des Stürmers durchaus im Bereich des Möglichen.

Einem Bericht der "Times" zufolge bereiteten sich Jürgen Klopp und die anderen Liverpool-Verantwortlichen damals sogar schon auf einen Salah-Abgang vor und nahmen einige Alternativen unter die Lupe. Eine davon war Antony, der in jenem Jahr noch im Trikot von Ajax Amsterdam zauberte.

ManUnited greift zu und daneben

Weil sich Salah letztlich doch noch zu einer Vertragsverlängerung entschied, wurde auch das Antony-Thema an der Anfield Road nicht heiß. Der Brasilianer wechselte stattdessen zu Manchester United, das stolze 95 Millionen Euro für den Flügelstürmer auf den Tisch legte. Längst ist klar, dass es eine historische Fehlinvestition war.

Antony hat im United-Trikot nie an seine Ajax-Glanzzeiten anknüpfen können. Der englische Rekordmeister versucht angeblich schon seit eineinhalb Jahren, den 24-Jährigen loszuwerden. Bisher ohne Erfolg.

In der laufenden Saison ist Antony wieder einmal eins der Gesichter der United-Krise. Nicht etwa, weil er schlecht spielt, sondern weil er so gut wie nie spielt. Unter Ex-Trainer Erik ten Hag brachte es der Offensivspieler auf gerade mal fünf Pflichtspieleinsätze. In der Startelf stand er lediglich im League Cup gegen Barnsley, als viele der Stammspieler geschont wurden. Dort gelang ihm beim 7:0-Sieg auch sein erstes und einziges Tor der Saison.