Liverpool-Beben? "Enttäuschter" Salah deutet Abschied an

Mohamed Salah ist immer noch Liverpools Unterschiedsspieler - doch wie lange noch?

Es könnte alles so schön sein: Nach zwölf Spieltagen führt der FC Liverpool die Tabelle der Premier League souverän an, in der Königsklasse haben die Reds als einzige Mannschaft bislang alle Partien gewonnen. Und doch herrscht derzeit dicke Luft an der Anfield Road. Auslöser ist Superstar Mohamed Salah, der sich von den LFC-Bossen hingehalten fühlt und offen mit einem Abschied kokettiert.

Hintergrund: Der ägyptische Ausnahmekönner hat noch immer kein Angebot für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufendes Vertrages vorliegen.

"Es ist fast Dezember und ich habe bisher noch nichts gesehen", klagte Salah in einem vom TV-Sender "NBC Sports" via X veröffentlichten Video. "Ich bin wahrscheinlich mehr weg, als dass ich bleibe", ergänzte der 32-Jährige.

Auf die Frage eines Reporters, ob er von seinem Arbeitgeber aufgrund der aktuellen Situation enttäuscht sei, antwortete Salah: "Natürlich, ja."

Salah mal wieder Matchwinner für Liverpool

Salah formulierte seine Worte nach einem 3:2-Arbeitssieg beim Schlusslicht FC Southampton am Sonntagabend.

Der Routinier machte dabei wieder einmal den Unterschied: Er traf in der 65. Minute zum 2:2-Ausgleich für die Gäste und erzielte in der 83. Minute per Handelfmeter das Siegtor.

"Ich bin seit vielen Jahren im Verein, aber Ende liegt es nicht in meinen Händen", kommentierte Salah seine ungeklärte Zukunft ungewohnt offen.

Auch, dass die Fans ihn lieben, habe keinen Einfluss auf die Situation. "Wir haben schon fast Dezember und ich habe noch kein Angebot bekommen, beim Klub zu bleiben", wiederholte Salah.

Karriereende kein Thema für Salah

Seit 2017 spielt der Edeltechniker mittlerweile für die Reds, feierte speziell unter Ex-Trainer Jürgen Klopp beeindruckende Erfolge.

Salah machte deutlich, dass er nicht über ein baldiges Karriereende nachdenke. "Ich werde sicher nicht bald zurücktreten", stellte der Nationalspieler klar: "Ich bin fokussiert auf die Saison."

Mindestens der Gewinn der englischen Meisterschaft soll her, auch mit einem Gewinn der Champions League liebäugelt er.