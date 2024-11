Nächster Rückschlag für den FC Barcelona

IMAGO/ Matthieu Mirville

Rückschlag für Hansi Flick und den FC Barcelona

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona den nächsten Rückschlag in Spaniens La Liga kassiert.

Das Team des ehemaligen Bundestrainers verlor am Samstag 1:2 (0:0) gegen UD Las Palmas und blieb damit auch im dritten Ligaspiel in Serie ohne Erfolg.

Nach dem Patzer des Spitzenreiters kann damit Rivale Real Madrid mit einem Sieg am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) gegen den FC Getafe bis auf einen Punkt an die Katalanen heranrücken. Zudem haben die Königlichen noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand.

Bei der Rückkehr nach Verletzungspause von Europameister Lamine Yamal, der zur Halbzeit eingewechselt wurde, brachte Sandro Ramirez (49.) die Gäste zunächst in Führung. Barcas Brasilianer Raphinha (61.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Fabio Daniel Silva (67.) traf kurz darauf zum 1:2.