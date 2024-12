Fiebriger Hummels muss Startelf-Einsatz abblasen

AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Am Sonntag nicht im Einsatz: Mats Hummels (r.)

Mats Hummels muss nach seinem jüngsten Höhenflug bei der AS Rom zunächst wieder kürzer treten.

Der Weltmeister von 2014 verpasste das Ligaspiel am Sonntagabend bei Como 1907 kurzfristig, offenbar mit Krankheitssymptomen meldete er sich erst beim Warmmachen ab.

Hummels war für die Startelf vorgesehen, suchte aber nach wenigen Minuten gemeinsam mit Vertretern der medizinischen Abteilung die Kabine auf. Laut "Sky Sport Italia" fühlte sich der 35-Jährige fiebrig, er wurde durch den Spanier Mario Hermoso ersetzt.

Hummels hatte nach seinem Wechsel nach Rom im Sommer zunächst lange Zeit keine Rolle gespielt, erst der neue Trainer Claudio Ranieri setzt auf den Deutschen. Am vergangenen Wochenende gelang gegen US Lecce (4:1) der erste Sieg unter Ranieri, unter der Woche legte die Roma in der Europa League gegen Sporting Braga (3:0) nach.

Hummels stand dabei stets in der Startelf und wurde für seine Leistungen von der italienischen Presse mit Lob geradezu überschüttet.