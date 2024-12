Transfer-Hammer? Olmo-GAU bei Barca rückt offenbar näher

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Dani Olmo könnte den FC Barcelona verlassen

Die Anzeichen dafür, dass dem FC Barcelona bereits im Winter ein Abgang von Star-Neuzugang Dani Olmo droht, verdichten sich. Angeblich könnte sich ein echter Transfer-Hammer anbahnen.

Dani Olmos Berater Andy Bara hält sich einem Bericht der "Daily Mail" zufolge derzeit in England auf, genauer gesagt in Manchester. Gegenüber dem Blatt erklärte der kroatische Spieleragent zwar, er mache Urlaub dort. Es wird jedoch spekuliert, Bara weile in Manchester, um einen Wechsel Olmos zu City oder United einzustielen.

Beide Klubs stecken derzeit in der sportlichen Krise und sind für den Winter auf der Suche nach Neuzugängen. Besonders zu City sind Baras Drähte kurz: Bei Josko Gvardiols Wechsel von RB Leipzig zu den Sky Blues 2023 hatte der umtriebige Berater seine Finger ebenfalls im Spiel. 90 Millionen Euro flossen damals als Ablöse nach Sachsen.

Olmo ist indes im Januar womöglich sogar zum Nulltarif zu haben. Hintergrund: Der FC Barcelona kann den 26 Jahre alten EM-Helden der Spanier nach aktuellem Stand nicht für die Rückrunde registrieren und mit einer Spielerlaubnis für La Liga ausstatten. Zu groß sind die finanziellen Probleme der Katalanen. Für diesen Fall soll Olmo eine entsprechende Ausstiegsklausel in seinem bis 2030 datierten Vertrag haben.

FC Barcelona will Olmo-GAU noch abwenden

Zwar soll Barca nach wie vor zuversichtlich sein, mit frischen Einnahmen den Olmo-GAU noch abwenden zu können. Die Spielerseite traut dem Braten aber allem Anschein nach nicht und will sich offenbar auf alle Eventualitäten vorbereiten.

Schon im Sommer konnte Barca Olmo nur verspätet registrieren. Zwischenzeitlich bremste ihn dann eine Muskelverletzung. Unter dem Strich steht der ehemalige Leipziger bei 15 Einsätzen in Pflichtspielen (sechs Tore/eine Vorlage) für seinen neuen Verein.

Mitte Dezember hatte sich Barca-Sportchef Deco in der Causa Olmo zuversichtlich gezeigt. "Wir arbeiten daran und sind alle entspannt", betonte der ehemalige Nationalspieler Portugals am Rande der Champions-League-Partie gegen Borussia Dortmund gegenüber "Movistar" und ergänzte, dass man Olmo "natürlich" registrieren könne.