Fehlstart bei United: Amorim ruft Abstiegskampf aus

IMAGO

Ruben Amorim steckt mit Manchester United tief in der Krise

Ruben Amorim kam als Heilsbringer zu Manchester United - und hat den schlechtesten Start eines Teammanagers im Old Trafford seit fast 100 Jahren hingelegt.

Sein Fokus beim englischen Fußball-Rekordmeister liege nun auf dem "Überleben", sagte der Portugiese nach der 0:2-Pleite bei den Wolverhampton Wanderers am Donnerstag. Es war bereits die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie für den aktuellen Tabellen-14. der Premier League.

"Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich versuche nicht zu verstehen, wie lange es dauern wird", antwortete Amorim auf die Frage, wie lange es dauere, bis seine Ideen Wirkung zeigten. Der 39-Jährige ist der erste United-Teammanager seit 1932, der fünf oder mehr seiner ersten zehn Spiele verloren hat.

Der Portugiese, der im November auf Erik ten Hag gefolgt war, spielt auf Zeit: "Im Moment müssen wir einfach nur überleben und etwas Zeit gewinnen, um an der Mannschaft zu arbeiten." Er stellte klar: "Ich habe euch schon gesagt, dass dies ein schwieriger Moment sein wird und wir noch lange nicht am Ende sind."

Am Montag (21:00 Uhr) empfängt Manchester United das formstarke Newcastle United und hofft auf einen versöhnlichen Jahresabschluss. Momentan steht der Traditionsverein näher an der Abstiegszone als an den Champions-League-Plätzen.