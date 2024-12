Hummels soll in Rom verlängern

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Claudio Ranieri setzt bei der AS Rom auf Mats Hummels

Mats Hummels zählt nach seinem katastrophalen Start bei der AS Rom inzwischen zu den absoluten Stamm- und Führungsspielern - auch dank Trainer Claudio Ranieri, der sich nun öffentlich für eine Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen BVB-Verteidiger ausgesprochen hat.

Geht es nach Claudio Ranieri, setzt Mats Hummels schon bald seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei Serie-A-Klub AS Rom.

Auf eine Frage auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Kracher bei der AC Mailand (am Sonntag, 20:45 Uhr im Live-Ticker auf sport.de), ob die Arbeitspapiere von Hummels und seinen Mitspielern Leandro Paredes und Paulo Dybala verlängert werden sollten, hatte der 73-Jährige eine klare Antwort parat: "Ja."

Ranieri wollte gar nicht erst "um den heißen Brei herumreden", das Trio sollte unbedingt auch in der kommenden Saison für die Giallorossi auflaufen. Bei allen drei Spielern läuft im Juni der Vertrag aus, der 36 Jahre alte Hummels hatte seinen Einjahresvertrag erst im vergangenen September unterschrieben.

Hummels ist inzwischen "unverzichtbar" für Rom

Hummels' Start in der italienischen Hauptstadt war zunächst katastrophal: Wenige Tage nach seiner Unterschrift wurde Trainer Daniele De Rossi überraschend vor die Tür gesetzt, unter dessen Nachfolger Ivan Juric spielte der 78-fache deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014 dann kaum eine Rolle. Bei seinem Debüt in Florenz (1:5) unterlag ihm sogar ein unglückliches Eigentor.

Erst nach der Entlassung von Juric ging es für Hummels bergauf. Ranieri hatte dem Abwehr-Routinier von Beginn an auch öffentlich das Vertrauen ausgesprochen, inzwischen ist der Ex-BVB-Star in der Verteidigung gesetzt. Hummels sei "unverzichtbar", so der erfahrene Trainer vor dem Duell gegen Mailand.

Ob Mats Hummels seine Karriere nach der Saison fortsetzt und womöglich in eine zweite Saison in Rom geht, ist derzeit noch nicht abzusehen. In den vergangenen Jahren hatte der Verteidiger seine Entscheidung über die eigene Zukunft erst spät im Saisonverlauf getroffen. Der "Corriere dello Sport" hob jüngst hervor, dass Ranieri den 442-fachen Bundesliga-Spieler in den kommenden Monaten von einem Verbleib überzeugen will. Ranieri hat ebenfalls nur einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.