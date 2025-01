SSC Neapel klettert an die Tabellenspitze

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Die SSC Neapel setzte sich klar durch

Mit dem vierten Sieg in Serie hat die SSC Neapel die Tabellenführung in der italienischen Serie A übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich am Samstagabend bei der AC Florenz mit einer souveränen Leistung 3:0 (1:0) durch.

Die Fiorentina kam zunächst besser ins Spiel, dann aber nahmen die Gäste an Fahrt auf: David Neres brachte Neapel mit einem Solo in Führung (29.). Nach der Pause verwandelte Romelu Lukaku einen Foulelfmeter zum 2:0 (54), Scott McTominay erhöhte wenig später auf 3:0 (68.). Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens wurde in der 59. Minute für die AC eingewechselt, konnte auf den Spielstand allerdings keinen Einfluss mehr nehmen.

Nach 19 Spieltagen führt Neapel die italienische Liga nun mit 44 Punken an. Verfolger Atalanta Bergamo liegt drei Zähler zurück, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert. Florenz verliert dagegen immer mehr den Anschluss an die Spitze, bei einer gespielten Partie weniger beträgt der Rückstand auf Neapel bereits zwölf Punkte.