Pep faucht nach City-Sieg: "Leistung war nicht gut"

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Pep Guardiola sieht noch viel Luft nach oben bei Manchester City

Mit zwei Siegen in Folge meldet sich Manchester City zurück aus der Krise. Doch nach dem 4:1 gegen West Ham United ist Pep Guardiola keineswegs zufrieden.

Das alte Manchester City? Nach Wochen der Krise plötzlich auferstanden? Allein die Fragen sorgten bei Pep Guardiola für Kopfschütteln. "Nooo", fauchte der Starcoach nach dem 4:1 (2:0) gegen West Ham United einem Journalisten entgegen. "Sie beurteilen die Ergebnisse, unsere Leistung war nicht gut."

Obwohl Guardiolas Team endlich wieder siegt, sei City "nicht auf unserem Niveau."

So schnell geht es in diesem Geschäft. Zwei Siege in Folge, ein Doppelpack von Erling Haaland - und die englische Presse wähnt die große Rückkehr der unbezwingbaren Fußball-Maschinerie.

Zu schnell für den Mann, der City seit 2016 sechsmal zum Meister machte und die Mannschaften von einst wohl am besten mit jener, die zuletzt nur eines von neun Ligaspielen gewann und aus den Champions-League-Rängen rutschte, vergleichen kann.

"Verstehen Sie mich nicht falsch", sagte Guardiola: "Ich bin sehr glücklich. Ich werde bis zum FA Cup (am 11. Januar gegen Viertligist Salford City) besser schlafen." Er sei jedoch gefragt worden, "ob das alte Manchester City und die Art und Weise, wie wir spielen, wieder da ist."

Manchester City tankt wieder Selbstvertrauen

Und darauf könne es nur eine Antwort geben: "Nein." Doch die Hoffnung, die verkorkste Saison noch zu retten, ist in jedem Fall zurück.

Nur zwei Punkte fehlen in der Tabelle zu den Königsklassen-Rängen, während die Skyblues Ende Januar in der Champions League nach nur zwei Siegen aus sechs Spielen für das Weiterkommen noch gehörig ackern müssen.

Mit Blick darauf ziehe Guardiola trotz aller Demut aus den jüngsten Erfolgen "unglaublich viel Positives." Da wäre zum Beispiel der Umstand, dass Haaland seinen Torjägerinstinkt wiedergefunden hat.

Während der Krisen-Wochen hatte der Norweger nur vier Pflichtspieltore erzielt, allein bei den Siegen bei Leicester City (2:0) und gegen West Ham traf der 24-Jährige dreimal.

Vor allem das Zusammenspiel mit Außenspieler Savinho, der gegen die Hammers beide Haaland-Tore auflegte, klappt blendend. Das Duo stellte unter anderem Niclas Füllkrug (71.) in den Schatten, der sein zweites, letztlich bedeutungsloses Tor im West-Ham-Trikot schoss.

Das sah dann doch ein bisschen nach dem "alten" Manchester City aus. Auch wenn Pep Guardiola das nicht gerne hört.