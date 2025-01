Vom Berater angeboten: Real lehnt Weltklasse-Spieler ab

IMAGO/Jose Torres

Nein, danke! Real-Coach Ancelotti und Co. sollen einen Top-Transfer abgelehnt haben

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat einem Medienbericht zufolge einen absoluten Top-Transfer abgelehnt. Im Schaufenster stand ein Superstar, der im Sommer 2025 sogar ablösefrei gewesen wäre.

Ob Real Madrid seinen Kader im laufenden Transferfenster noch einmal nachjustiert, steht noch nicht fest. In der Chefetage wird derzeit diskutiert, ob Neuzugänge nötig sind, um die sportlich nicht immer überzeugende Mannschaft für die zweite Saisonhälfte zu verstärken.

Während diese Diskussionen laufen, haben die Königlichen einen möglichen Sommer-Deal laut "Revelo" ausgeschlagen. Das Portal berichtet, dass der Berater eines Top-Stars vorstellig geworden ist und erklärt hat, dass sein Klient im Sommer 2025 gerne ablösefrei ins Bernabéu wechseln würde. Bei diesem Spieler soll es sich um Virgil van Dijk vom FC Liverpool handeln.

Real Madrid sucht neue Spieler, aber ...

Der niederländische Abwehrstar hat sich laut "Revelo"-Angaben jedoch umgehend eine Absage vom Champions-League-Rekordsieger eingefangen. In Madrid sind sie offenkundig davon überzeugt, mit Antonio Rüdiger, Eder Militao und Co. in der Innenverteidigung gut genug aufgestellt zu sein.

Zwar sollen die Königlichen durchaus nach Verstärkungen für ihre Hintermannschaft suchen. Dabei sind aber in erster Linie Perspektivspieler gefragt, Profis, die einen Großteil ihrer Karriere noch vor sich haben. Das trifft auf den 33-jährigen van Dijk offenkundig nicht zu.

Der niederländische Nationalspieler ist, so der aktuelle Stand, im kommenden Sommer vereinslos. Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim FC Liverpool sollen zwar laufen, zu einer Einigung ist es bislang aber nicht gekommen. Ob sich die Parteien noch einig werden, ist derzeit nicht abzusehen.

Mit van Dijk ist der FC Liverpool in der Premier League derzeit klar auf Titelkurs. Obwohl die Reds ein Spiel weniger als die Konkurrenz auf dem Konto haben, liegen sie schon sechs Zähler vor dem ersten Verfolger aus London.