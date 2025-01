Schockdiagnose bei Niclas Füllkrug

IMAGO/Manjit Narotra

Niclas Füllkrug fällt wohl mehrere Monate aus

Nach ohnehin schwierigen Monaten in der Premier League hat sich Angreifer Niclas Füllkrug kürzlich auch noch eine Verletzung zugezogen. Die Blessur ist offenbar deutlich schwerwiegender als zunächst angenommen.

Wie "Sky" und die englische "Sun" schreiben, hat sich der 31-Jährige an der Muskelsehne im hinteren Oberschenkel verletzt.

Durch die Sehnenbeteiligung dürfte die Ausfallzeit gegenüber einer normalen Muskelverletzung deutlich ansteigen. Womöglich könnte Niclas Füllkrug seinem Team West Ham United bis zu drei Monate lang fehlen, heißt es.

Der Angreifer war am Freitagabend bei der 1:2-Pleite im FA Cup bei Ligakonkurrent Aston Villa mit Schmerzen im Oberschenkel schon nach 16 Minuten ausgewechselt worden. "Wir sind alle bei dir, Niclas", schrieben die Londoner bei X.

Füllkrug hatte sich bereits kurz nach Saisonbeginn an der Achillessehne verletzt. Auch deshalb fand er auf der Insel nie wirklich in die Spur. Bislang steht der ehemalige BVB-Star bei zwei Toren in neun Einsätzen für West Ham.

Eintracht Frankfurt hatte Füllkrug im Auge

Wegen seines schweren Stands in London wurde kürzlich über eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga spekuliert. Eintracht Frankfurt soll sich nach Informationen von "Sky" mit dem Nationalstürmer beschäftigt haben. Wegen der schweren Verletzung dürfte ein Füllkrug-Wechsel nach Frankfurt nun aber vom Tisch sein.

Hintergrund für das SGE-Interesse war, dass Omar Marmoush übereinstimmenden Medienberichten zufolge wohl vor einem Wechsel zu Manchester City steht. Die Hessen suchen deshalb nach Ersatz im Sturmzentrum.

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de wartet die Eintracht aktuell auf ein formelles Angebot aus England. RTL hat aber erfahren, dass bereits Verhandlungen stattfinden und man sich mit Marmoush einig ist. Als Ablösesumme waren zuletzt bis zu 80 Millionen Euro im Gespräch. Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes gilt derzeit als die erste Option der Eintracht, wenn es um die Nachfolge von Omar Marmoush geht.