150-Millionen-Euro-Gerücht um Ex-BVB-Flop

IMAGO/Izzy Poles/News Images

Alexander Isak soll beim FC Barcelona in den Fokus geraten sein

Anfang 2017 nahm Borussia Dortmund rund neun Millionen Euro in die Hand, um sich die Dienste des schwedischen Offensivtalents Alexander Isak zu sichern. Beim BVB fand der Youngster allerdings nie wirklich sein Glück. Abseits des Ruhrgebiets legte der Angreifer in den folgenden Jahren dann einen steilen Aufstieg hin, mit 25 Jahren könnte er es nun in die Riege der teuersten Fußballer der Welt schaffen.

Seit sich Alexander Isak 2022 dem englischen Erstligisten Newcastle United anschloss, erzielte der Schwede bereits beeindruckende 50 Tore in 89 Pflichtspielen. Allein 2024/25 steht der Stürmer bei 15 Treffern in nur 22 Partien. Eine Ausbeute, die den FC Barcelona auf den Plan gerufen haben soll. Das berichtet "fichajes.net".

Demnach hat die Führung der Katalanen Isak als potenziellen Ersatz für Robert Lewandowski, der mit 37 Jahren keine Wette für die Zukunft mehr ist, ins Auge gefasst. Man soll sogar der Ansicht sein, dass Isak das "ideale Profil" für Barca hat, heißt es.

Allerdings verschweigt das Portal auch nicht, dass sich der Deal wohl nur schwer realisieren lässt. Als Ablöse stehen angeblich satte 150 Millionen Euro im Raum, eine hohe Hürde für die infolge von jahrelanger Misswirtschaft finanziell nicht unbedingt auf Rosen gebetteten Katalanen.

Nur zwei Spieler toppen 150 Millionen Euro

Sollte Isak dennoch tatsächlich für 150 Millionen Euro von der Tyne nach Spanien wechseln, würde er damit zum drittteuersten Spieler der Fußball-Geschichte aufsteigen. Nur für Neymar (2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain) und Kylian Mbappé (2018 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain) wurde bislang eine größere Summe gezahlt.

"Cadena SER" bringt derweil eine Alternative zu Isak bei Barca ins Gespräch: Benjamin Sesko von RB Leipzig hat demnach ebenfalls das Interesse der Blaugrana geweckt. Für Sesko vermutet, so vermutet der TV-Sender, würden "nur" rund 50 Millionen Euro fällig. Isak sei allerdings der Spieler, der es Barca eher angetan hat.