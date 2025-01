Arsenal gewinnt London-Derby und bleibt an Liverpool dran

IMAGO/David Klein

Kai Havertz und der FC Arsenal haben ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert

Kai Havertz und der englische Fußball-Topklub FC Arsenal haben nach dem bitteren Drittrunden-Aus im FA Cup ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert. Drei Tage nach der Pleite gegen Manchester United schlug die Mannschaft des deutschen Nationalspielers im North London Derby der Premier League Tottenham Hotspur mit 2:1 (2:1). Arsenal sprang in der Tabelle auf den zweiten Platz.

Nach guten Möglichkeiten der Gastgeber in der Anfangsphase gingen die Spurs aber zunächst durch Heung-Min Son (25.) in Führung. Ein Eigentor von Dominic Solanke (40.) und Leandro Trossard (44.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Havertz, der gegen United entscheidend vom Punkt vergeben hatte und anschließend Hassnachrichten gegen seine schwangere Frau in den sozialen Netzwerken beklagte, stand erneut in der Startelf und spielte durch.

Während die Spurs, die seit sechs Duellen kein Nordlondon-Derby mehr gewannen, als 13. den Ansprüchen hinterherlaufen, bleibt Arsenal erster Verfolger von Spitzenreiter FC Liverpool. Allerdings trennen das Team von Trainer Mikel Arteta vier Zähler vom LFC, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat.