Bayern-Credo soll England-Klub helfen

IMAGO/Jeff Mood

Fabian Hürzeler kam von St. Pauli nach Brighton

Mia san Brighton? Der deutsche Trainer-Shootingstar Fabian Hürzeler will in seiner neuen Heimat das Motto des FC Bayern einpflanzen und vorleben.

Er ist einer der großen Durchstarter auf dem Trainerposten. Seit dem Sommer trainiert Fabian Hürzeler Brighton & Hove Albion in der Premier League. Und das mit gerade einmal 31 Jahren.

Stark geprägt hat den Coach das Bayern-Credo "Mia san mia". Der Aufsteigstrainer des FC St. Pauli spielte einst in Jugendmannschaften und der Zweitvertretung der Münchner. Dort saugte er das Motto auf.

'''Mia san mia' ist ein Gefühl des Zusammenhalts. Wir wollen etwas erreichen, wir sind stark. Und wenn wir gemeinsam stark sind, dann ist auch der Einzelne stark", erklärte er in einem Interview mit "TNT Sports".

"In einer Mannschaft treffen viele verschiedene Kulturen und Charaktere aufeinander, die es zu vereinen gilt. Das geht mit der Arbeit auf dem Fußballplatz, ist aber auch mit viel Arbeit neben dem Rasen verbunden. Gemeinsame Erfahrungen schweißen ein Team zusammen – sowohl gute als auch schlechte."

"Mia san mia" auch im Training

Das Motto stehe aber auch für den "unbändigen Erfolgswillen". Wenn du beim FC Bayern spielst, werde nicht nur erwartet, ein Spiel zu gewinnen. "Du musst sie auch mit einem gewissen Stil gewinnen. Die Spielart, die Spielidentität war wichtig. Das versuche ich, auch meinen Spielern zu vermitteln. Egal, gegen wen es geht, wir haben eine Chance. Ich möchte den Begriff der 'Winning Culture' etablieren – nicht nur im Spiel", so Hürzeler weiter.

Auch in den Trainingseinheiten setze er auf Competition. "Die Spieler sollen alles dafür geben, auch einen Trainingstag als Gewinner abzuschließen. Das ist etwas, was ich vom FC Bayern mitgenommen habe. Die Spieler bei Bayern waren damals so siegeshungrig, dass es auch in jeder Trainingseinheit ums Gewinnen ging. Das hat mich geprägt und deshalb möchte ich 'Mia san mia' auch hier in Brighton integrieren."

Nach einem guten Start und einem Überraschungssieg gegen Pep Guardiolas Manchester City zeigte die Formkurve von Brighton zuletzt eher nach unten. Das Hürzeler-Team steht inzwischen mit 28 Punkten auf Rang elf der Tabelle.

Als seinen besten Trainer bezeichnete Hürzeler Europameister Mehmet Scholl. Der Grund: "Er war immer sehr direkt, er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Mehmet hat uns und mir erklärt, wie Profi-Fußball funktioniert", sagte Hürzeler. "Es ging um das, was ich eben angesprochen habe: Wie gewinnst Du Spiele, was ist einer Mannschaft wichtig. Dabei stand nicht die Taktik im Vordergrund."