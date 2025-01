Paris Saint-Germain plant Transfer-Großangriff im Winter

IMAGO/MANDOGA MEDIA

PSG will auf dem Transfermarkt richtig zuschlagen

Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain bläst zum Großangriff auf dem Transfermarkt. Gleich auf mehreren Positionen will sich PSG Gerüchten zufolge im Winter verstärken. Im Fokus steht unter anderem ein 120 Millionen Euro teurer Premier-League-Star.

Paris Saint-Germain stellt sich für die zweite Saisonhälfte neu auf. Der französische Branchenprimus plant diversen Gerüchten zufolge gleich mehrere Neuverpflichtungen im laufenden Transferfenster. Im Fokus stehen dabei vor allem der Sturm und die Abwehr.

Besonders ausgeprägt soll das Interesse an Aston-Villa-Stürmer Jhon Durán sein. Der 21-jährige Kolumbianer steht beim Premier-League-Klub zwar noch bis 2030 unter Vertrag, dennoch sei er in den Augen von PSG-Coach Luis Enrique der Auserwählte, berichtet "The Athletic".

Paris hat mehrere Stürmer im Visier

Sollte sich im Winter kein Transfer realisieren lassen, werden die Pariser spätestens im Sommer einen erneuten Anlauf starten, heißt es. Laut "The Athletic"-Angaben weiß Aston Villa längst um das PSG-Interesse und hat den Preis entsprechend hoch angesetzt. Im Gespräch ist eine Wunschablöse in Höhe von 120 Millionen Euro.

Als Plan B in der Sturmspitze gilt laut "fichajes.net" der aktuelle Juve-Stürmer Dušan Vlahović, der mit dem Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani, der ausgerechnet aus Paris nach Turin wechselt, just einen neuen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen hat.

Auch die PSG-Abwehr soll verstärkt werden

Auch in der PSG-Defensive soll sich einiges tun. Hier steht Gerüchten zufolge der rumänische Nationalspieler Radu Drăgușin auf der Pariser Wunschliste. Ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro soll bereits vorbereitet werden.

Bereits eingetütet hat PSG übereinstimmenden Berichten zufolge den Transfer des georgischen Superstars Khvicha Kvaratskhelia. Der Flügelstürmer verabschiedete sich in dieser Woche von der SSC Neapel und soll zeitnah zum Medizincheck nach Paris reisen. Sein Transfer wird die Franzosen italienischen Medien zufolge rund 70 Millionen Euro kosten.