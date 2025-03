DFB-Kandidat entscheidet sich für Dänemark

IMAGO/FEP

Mika Biereth spielt für die AS Monaco

DFB-Kandidat Mika Biereth hat sich für die dänische Fußball-Nationalmannschaft entschieden. Der Mittelstürmer mit deutschen Wurzeln in Diensten der AS Monaco wurde am Dienstag erstmals in den Kader des Europameisters von 1992 berufen.

Weil der 22-Jährige einen deutsch-dänischen Vater hat, war er auch für die DFB-Elf gehandelt worden. Biereths Mutter ist Bosnierin, er selbst wuchs in England auf - auch für diese Länder hätte er auflaufen können.

"Mika fühlt sich sehr dänisch", sagte Nationaltrainer Brian Riemer über den früheren dänischen U21-Nationalspieler, der seit seinem Winterwechsel aus Graz nach Frankreich in acht Ligaspielen zehn Treffer erzielt hat, und ergänzte: "Der dänische Teil seiner Familie ist ihm sehr wichtig. Er hat immer davon geträumt, sie stolz zu machen, indem er Dänemark repräsentiert."

Die beiden Wolfsburger Mads Roerslev und Joakim Maehle kehren in den Kader für die Viertelfinal-Duelle in der Nations League mit Portugal (20. und 23. März) zurück. Nicht mehr dabei sind Frederik Rönnow (Union Berlin), der Leipziger Yussuf Poulsen und Jens Stage von Werder Bremen.