Brisantes Testspiel zwischen Iran und Russland

Vahid Salemi, dpa

Iran bejubelt die WM-Teilnahme und testet gegen Russland

Nach der vorzeitigen Qualifikation für die Fußball-WM hat der iranische Verbandspräsident Mehdi Taj ein Länderspiel gegen Russland angekündigt. Das Spiel soll am 6. Oktober stattfinden, acht Tage später soll ein weiteres Spiel gegen Chile folgen.

Die iranische Mannschaft hatte am Dienstag durch ein 2:2 gegen Usbekistan ihre Teilnahme an dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko perfekt gemacht. Es wird Irans siebter WM-Endrundenstart sein.

Die Qualifikation entbehrt nicht einer gewissen Brisanz. Erst zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump das Land wegen dessen Atomprogramm gewarnt und mit Konsequenzen gedroht.

Der Iran pflegt indes zu Russland ein freundschaftliches Verhältnis - auch sportlich. So gehörte der dreimalige Asienmeister zu den wenigen Teams, die seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine noch Länderspiele gegen den WM-Gastgeber von 2018 ausgetragen haben. 2023 trennte man sich 1:1.