Teamchef-Wechsel in Bulgarien

Ivaylo Petev ist nicht mehr bulgarischer Teamchef

Ivaylo Petev ist als bulgarischer Teamchef zurückgetreten. Laut Medienberichten soll der 41-Jährige Coach des kroatischen Meisters Dinamo Zagreb werden. Als neuer Teamchef wird nun Petar Hubchev favorisiert.

Bulgarien feierte zum Auftakt der WM-Qualifikation in der Gruppe einen 4:3-Heimsieg gegen Luxemburg. Nun warten am 7. und 10. Oktober die Auswärtsspiele in Frankreich und Schweden.

