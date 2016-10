Schlager muss dem ÖFB-U21-Team absagen

Alexander Schlager verletzte sich im Spiel gegen Austria Lustenau

Alexander Schlager wird dem österreichischen U21-Nationalteam in den abschließenden EM-Qualifikationsspielen gegen Färöer (7. Oktober) und Deutschland (11. Oktober, ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) nicht zur Verfügung stehen. Der FAC-Keeper verletzte sich beim 1:1 in der Ersten Liga gegen Austria Lustenau an der Leiste.

Schlager klagte nach dem Spiel über Schmerzen im rechten Leistenbereich. Eine genaue Diagnose liegt laut FAC-Aussendung allerdings noch nicht vor. Die Floridsdorfer rechnen jedenfalls mit einer nur kurzen Verletzungspause. "Das tut mir natürlich sehr leid, dass ich nicht mitfahren kann. Die Einsätze im Nationalteam sind etwas ganz Besonderes, aber ich hab gegen Ende der Lustenau-Partie gemerkt, dass etwas nicht stimmt", so Schlager. Ein Ersatzmann für den Reservisten hinter der etatmäßigen Nummer Eins Daniel Bachmann wurde bislang noch nicht nachnominiert.

Österreich hat vor den letzten beiden Spielen sogar noch die Chance auf den Gruppensieg. Dafür müsste die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch zunächst die Färöer auswärts bezwingen und auf Schützenhilfe Russlands hoffen, das im Parallelspiel auf Deutschland trifft. Dann käme es am letzten Spieltag in St. Pölten zum großen Showdown mit den Deutschen um Platz eins.

Die jeweiligen Gruppensieger sind ebenso wie Gastgeber Polen fix bei U21-EM 2017 mit dabei. Die besten acht der insgesamt neun Gruppenzweiten spielen im Playoff um die restlichen vier Startplätze.

Mehr dazu:

>> Wird Schaub nach St. Pölten abkommandiert?

>> Gregoritsch beruft erstmals Zivotić

>> Ergebnisse und Tabelle EM-Qualifikation Gruppe 7

red