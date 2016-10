ÖFB-U19-Team startet EM-Qualifikation

Österreichs U19-Nationalteam startet im Rahmen eines Vier-Nationen-Turniers in Litauen in die Qualifikation für die EM-Endrunde 2017. Zum Auftakt geht es für die ÖFB-Auswahl am Dienstag in Marijampole gegen Aserbaidschan. U19-Teamchef Manfred Zsak erwartete "eine schwere Auftaktpartie, die sich zu einem Geduldsspiel entwickeln könnte".

Donnerstag geht es gegen den Gastgeber, am Sonntag zum Abschluss gegen Bosnien-Herzegowina. Die zwei besten Mannschaften sowie der beste Drittplatzierte der insgesamt 13 Mini-Turniere steigen in die Eliterunde auf. Diese wird Mitte Dezember ausgelost und im Frühjahr 2017 gespielt. Die Endrunde mit in Summe acht Nationen wird in Georgien ausgetragen.

Internationale Erfahrung haben die ÖFB-Youngsters schon in den Beinen. 2015 erreichte der Jahrgang 1998 um Kapitän Sandi Lovric, der zur Zeit an einem grippalen Infekt laboriert, die U17-EM in Bulgarien.

ÖFB-Kader für die U19-EM-Qualifikation:

Torhüter: Fabian Ehmann (Sturm Graz Amateure), Huso Cajtinovic (Neuhofen/SV Ried Amateure)

Abwehr: Michael Augustin (Wolfsberger AC Amateure), Marco Friedl (Bayern München A-Junioren), Mario Goić (NK Croatia Sesvete A-Junioren), Marc Ortner (SV Mattersburg Amateure), Florian Prirsch (SK Rapid II), Manuel Thurnwald (SK Rapid II), Maximilian Wöber (SK Rapid II)

Mittelfeld: Kelvin Arase (SK Rapid), Kevin Danso (FC Augsburg A-Junioren), Florian Hainka (Austria Wien Amateure), Alexander Kogler (FC Ingolstadt A-Junioren), Sandi Lovrič (Sturm Graz), Ceyhun Tüccar (SK Rapid II)

Sturm: Marcel Cerny (Admira Wacker Juniors), Arnel Jakupović (Middlesbrough U23), Albin Ramadani (Neuhofen/SV Ried Amateure)

apa/red