DFB-Junioren feiern nächsten Sieg

Bote Baku traf für die DFB-Junioren zum 3:0

Die deutsche U19 bleibt in der ersten Qualifikationsrunde für die EM-Endrunde 2017 auf Erfolgskurs. Beim Vierer-Turnier in Albanien besiegte die Mannschaft von Trainer Frank Kramer den Gastgeber dank einer überragenden ersten Halbzeit ohne Probleme mit 3:2 (3:0).

Mats Köhlert vom Hamburger SV (8. Minute), der Lauterer Nicklas Shipnoski (33.) sowie Bote Baku (45.+1) vom FSV Mainz 05 erzielte in Tirana die Treffer. Nach dem Seitenwechsel blieb das DFB-Team am Drücker, verpasste es allerdings, weitere Tore nachzulegen. Erst in der Schlussphase konnte Albanien durch einen Strafstoß (78.) sowie ein Tor in der Nachspielzeit (90.+1) noch einmal verkürzen.

Schon das Auftaktspiel hatte die DFB-Elf mit 5:0 gegen Gibraltar gewonnen. Am Dienstag trifft Deutschland auf das ebenfalls noch ungeschlagene Team aus Irland. Die beiden Gruppenbesten sowie der Beste aller Dritten qualifizieren sich für die nächste Qualifikationsrunde. Die EM-Endrunde findet 2017 vom 2. bis 15. Juli in Georgien statt.