Hitzfeld motzt gegen Mou und lobt Hoeneß

Ottmar Hitzfeld traut der DFB-Elf wieder den WM-Titel zu

Ottmar Hitzfeld hat sich positiv zu den Chancen der DFB-Elf bei der WM in Russland geäußert, freute sich, dass Uli Hoeneß zurückkehrt, nahm Ex-FCB-Coach Pep Guardiola in Schutz und kritisierte José Mourinho für seinen Umgang mit Bastian Schweinsteiger.

Dass Manchester-United-Coach José Mourinho Hitzfelds Ex-Schützling Bastian Schweinsteiger aussortiert hat, findet der ehemalige Bayern-Trainer nicht in Ordnung. Von ihm "hätte ich etwas mehr Respekt im Umgang mit seinen Profis erwartet, gerade vor Spielern mit so großen Erfolgen und einer Persönlichkeit wie Schweinsteiger", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Eines sei für den Schweizer klar: "Mourinho muss bei ManU Erfolg haben und den hat er aktuell auch mit anderen Spielern nicht. Da hätte Basti sicher eine neue Chance verdient."

Dass einige Fans und Experten den vorigen FCB-Coach, Pep Guardiola, kritisch sehen, kann Hitzfeld hingegen nur bedingt verstehen. "Guardiola hat das Team immer top eingestellt und hat Barcelonas Ballbesitz-Philosophie nach Deutschland gebracht. Aber er war halt ein ganz anderer Typ als jetzt Ancelotti, der einfach lockerer rüberkommt. Guardiola hat in seiner Spielphilosophie eben keine Fehler verziehen, deshalb ist er vielleicht so viel an der Seitenlinie rumgetanzt."

Bayern braucht Glück und Hoeneß

Auch zu den Chancen des FC Bayern auf viele Titel äußerte sich der ehemalige Coach des Rekordmeisters. Für das Triple müsste "so viel zusammenpassen, dafür braucht man auch das nötige Quäntchen Glück." Eine große Rolle werde der neue Trainer der Münchner spielen: "Carlo Ancelotti weiß in jedem Fall, wie man auch die Champions League gewinnt – ich bin überzeugt, er wird den FC Bayern weiterbringen."

Dass Uli Hoeneß mit sehr großer Wahrscheinlichkeit als Präsident des Rekordmeisters zurückkehren wird, findet Hitzfeld sehr gut. "Ich habe schon einige Gespräche mit Uli geführt und bin hocherfreut, dass er dem öffentlichen und dem vereinsinternen Wunsch nachkommt, und sich noch einmal als Präsident zur Verfügung stellt. Ich denke, dass er zu 99 Prozent wiedergewählt wird."

Deutschland wird Weltmeister

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach Ansicht des früheren Erfolgscoaches Titelfavorit für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. "Also in dieser Form und mit dieser Mannschaft wird Deutschland wieder Weltmeister", sagte Hitzfeld nach dem 3:0 im zweiten Qualifikationsspiel gegen Tschechien.

"Das Spiel in Hamburg hat gezeigt, dass es einfach passt im Team", sagte der ehemalige Schweizer Nationaltrainer: "Da ist so viel Qualität in dieser deutschen Mannschaft, defensiv wie offensiv. Der Großteil der Profis spielt bei europäischen Top-Klubs, dadurch hat Jogi Löw personell unheimlich viele Alternativen."