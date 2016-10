DFB: Trotz "Wehwehchen" alle Mann an Bord

Marcus Sorg meldet alle Nationalspieler fit

Bundestrainer Joachim Löw kann im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag (20:45 Uhr) in Hannover gegen Nordirland auf seine bestmögliche Mannschaft zurückgreifen.

"Es gab den einen oder anderen Spieler, der ein paar Wehwehchen hatte, aber jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass alle Spieler einsatzbereit sind und wir aus dem Vollen schöpfen können", sagte Löws Assistenztrainer Marcus Sorg bei "dfb.de".

Für den anstehenden Vergleich mit den Nordiren versprach Löws Co, dass man erneut mit voller Konzentration spielen werde und auf keinen Fall "weniger wach und kämpferisch ins Spiel gehen" werde als dies gegen die Tschechen der Fall gewesen sei.

In Hannover erwartet Sorg einen "einen sehr leidenschaftlich kämpfenden Gegner", der seine Stärken in der Defensive ausspielen werde. "Mit ihrer physischen Präsenz und ihrer Leidenschaft werden sie alles daran setzen, das eigene Tor zu verteidigen", so Sorg, der die Standardstärke als größten Trumpf des Gegners ins Feld führte. Gewarnt sei man aus der Partie bei der EURO 2016, als man "Torwart Michael McGovern richtig warmgeschossen" habe und sich dir Nordiren in jeden "Schuss geworfen" hätten.