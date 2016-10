Matthäus fordert "lebenslänglich" für Löw

Lothar Matthäus ist ein Fan von Jogi Löw

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat einen Rentenvertrag für Bundestrainer Joachim Löw gefordert.

"Ich bin der Meinung, man sollte Jogi 'lebenslänglich' geben – denn einen Besseren haben wir nicht", schrieb Matthäus in seiner Kolumne in der "Sport Bild". Seiner Meinung nach würde Löw bei einem erneuten WM-Triumph 2018 als größter Bundestrainer in die Geschichte eingehen. Es sei richtig, dass man beim DFB schon jetzt darüber nachdenke, den Vertrag mit dem 56-Jährigen über 2018 hinaus zu verlängern.

Löw steht für Matthäus auch in einer Reihe mit einem der prominentesten Vorgänger im Amt des Bundestrainers: Franz Beckenbauer. "Von seiner Ausstrahlung her wirkt Löw auf die Spieler wie einst Beckenbauer auf uns", erklärte Matthäus. Zudem sehe er noch viele weitere Parallelen zwischen den beiden erfolgreichen Coaches.

Wie einst Beckenbauer vertraue auch Löw auf einen relativ kleinen Stamm von Spielern und gebe bei zentralen Entscheidungen viel auf die Meinung wichtiger Leistungsträger. Zudem hätten beide bei ihren großen Triumphen - Löw 2014 in Brasilien, Beckenbauer 1990 in Italien - aus ihren Fehlern in der Vergangenheit gelernt.

Auch vom Trainer-Typus her ähneln sich der aktuelle DFB-Coach und der "Kaiser" laut Matthäus. "Was bei der Trainer-Spieler-Beziehung hilft: Franz war sicher nie ein Kind von Traurigkeit, und auch Löw vermittelt mit seinen Vorlieben für die eine oder andere Genuss-Zigarette und guten Rotwein, dass er auch das schöne Leben neben dem Fuß­ballplatz zu schätzen weiß", so der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler. Diese Haltung schaffe eine Nähe zur Mannschaft, die sich positiv auf das Gesamtgefüge auswirke.