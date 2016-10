Bierhoff setzt auf "liebstes Kind" und Löw

Oliver Bierhoff glaubt, dass Joachim Löw verlängern wird

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff ist von einer Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Joachim Löw über die WM 2018 in Russland hinaus überzeugt und äußerte isch zudem zu den zuletzt nicht immer vollen Stadien.

"Wichtig für uns ist, dass die Nationalmannschaft weiterhin Deutschlands liebstes Kind bleibt", stellte Bierhoff im "kicker" klar, gab jedoch zu, dass er sich "Sorgen mache". Man drohe, die aktuellen Gegebenheiten für Selbstverständlich zu erachten und durch "zu viele Wettbewerbe, durch zu viele Diskussionen, auch ums Geld", die Euphorie um den Sport zu bremsen. Ein probates Gegenmittel hat Bierhoff allerdings auch parat. "Deshalb ist unser Ansatz, dass wir wieder begeisternden Fußball spielen wollen, was in den vergangenen zwei Jahren zugegebenermaßen nicht immer so der Fall war. Aber wenn wir so auftreten wie zuletzt, werden die Stadien bei uns auch wieder voll", so der Ex-Torjäger.

Auch bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Bundestrainer Joachim Löw bezog Bierhoff Stellung: "Ich spüre ja, dass ihm die Arbeit Freude macht, und ich hatte in den Diskussionen mit ihm nie den Eindruck, dass er nach der WM 2018 unbedingt aufhören möchte", sagte Bierhoff im Interview mit dem "kicker": "Ich habe einen Vertrag bis 2020, Marcus Sorg (Löws Assistent, d. Red.) ebenso. Warum sollte Jogi nicht auch noch weitermachen?"

Bierhoff zeigte sich allerdings überrascht, dass Löw selbst in dieser Angelegenheit vorstellig wurde. "Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er das Thema anspricht", sagte der frühere Torjäger der Nationalmannschaft: "Von seiner positiven Grundstimmung bin ich hingegen überhaupt nicht überrascht."

Löw ist seit August 2006 Bundestrainer. In 141 Spielen unter seiner Regie gab es 94 Siege, 24 Unentschieden und 23 Niederlagen. Höhepunkt seiner Amtszeit war der WM-Titel 2014.