Almer wohl fit für Roma

ÖFB-Teamkeeper trainierte wieder mit Mannschaft

Die Wiener Austria kann im Auswärtsspiel der Europa League bei AS Roma aller Voraussicht nach wieder auf Robert Almer bauen. Der ÖFB-Teamkeeper sollte seine im WM-Qualifikationsspiel gegen Wales erlittene Wadenblessur rechtzeitig ausgeheilt haben. Am Sonntag verpasste Almer den 2:0-Sieg der Austria in Mattersburg auch aufgrund einer Erkrankung, stand danach aber wieder im Training.

Am Donnerstag (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker) fehlen wird der Austria indes der im ersten Gruppenspiel bei Astra Giurgiu ausgeschlossene Lukas Rotpuller. Der Innenverteidiger sitzt noch ein Spiel seiner Sperre ab. Ein Fragezeichen steht noch hinter Stürmer Kevin Friesenbichler, der an einer im U21-Länderspiel gegen Deutschland erlittenen Wadenblessur laboriert. David de Paula (Wadenbeinprellung) und Richard Windbichler (Muskelbündelriss) sind weiter verletzt.

Unterstützt wird die Austria von zahlreichen mitgereisten Fans. Allein über den Verein buchten über 1.700 Anhänger die Reise nach Rom. Von der Austria erwartet werden zwischen 2.000 und 3.000 Anhänger der Wiener.

apa/red