Ismaël: "Wir müssen liefern"

Valérien Ismaël trifft mit dem VfL auf Heidenheim

Wolfsburg-Trainer Valérien Ismaël muss im Pokal-Duell beim 1. FC Heidenheim auf Rechtsverteidiger Christian Träsch verzichten und bangt zudem um den Einsatz von Nationalspieler Julian Draxler.

"Christian fällt aus, bei Julian müssen wir abwarten", sagte Ismaël vor der Zweitrundenpartie gegen den aktuellen Tabellendritten der zweiten Liga. Sowohl Träsch als auch Draxler haben Probleme mit dem Sprunggelenk, verriet der Trainer. Der in der Bundesliga nach einer Roten Karte gesperrte Innenverteidiger Jeffrey Bruma wird hingegen spielen, kündigte Ismaël an.

Dass der Druck nach der Niederlage in Darmstadt nochmals gestiegen ist, ist dem Franzosen bewusst. "Wir müssen jetzt Ergebnisse liefern. Damit wollen wir am Mittwoch anfangen", so der 41-Jährige.

Mit dem 1. FC Heidenheim erwartet die Wölfe allerdings keine Laufkundschaft. Das Team von Trainer Frank Schmidt hat in dieser Saison nur eins von elf Pflichtspielen verloren. Ein Fakt, der auch Ismaël nicht verborgen geblieben ist. "Das Spiel wird kein Spaziergang, sondern eine sehr schwierige Aufgabe. Wir müssen gegen Heidenheim voll konzentriert sein, das ist ein sehr gut eingestellter Gegner", lobte der Wölfe-Coach die Entwicklung des Zweitligisten.

Trotz der anhaltenden Durststrecke in der Liga mahnt Ismaël zur Ruhe: "Wir dürfen aufgrund der letzten Wochen nicht in Panik verfallen, sondern müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren."