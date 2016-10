Glanzlose Bayern kicken Augsburg raus

Lahm brachte die Hausherren früh auf die Siegerstraße

Der FC Bayern hat letztlich ohne Mühe das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht und Teil eins seiner Augsburg-Woche erfolgreich absolviert.

Die klar überlegenen Münchner gewannen das bayerische Derby gegen einen harmlosen FCA knapp, aber verdient mit 3:1 (2:0), sie taten dabei nur das Nötigste. Am Samstag kommt es in der Bundesliga in Augsburg zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Konkurrenten.

Bereits in der zweiten Minute brachte Kapitän Philipp Lahm den Rekordmeister, der sich in den letzten Jahren gegen den FCA meist sehr schwer getan hatte, auf Siegkurs. Julian Green gelang in der 41. Minute das 2:0. Dong Won Ji verkürzte noch auf 1:2 (68.). Zuvor war Ja-Cheol Koo mit einem Foulelfmeter an Bayern-Keeper Manuel Neuer gescheitert (48.). Auf der anderen Seite schoss Thomas Müller einen Handelfmeter (57.) über das Tor. David Alaba (90.+3) setzte den Schlusspunkt.

Badstuber feiert sein ersehntes Comeback

Emotionaler Höhepunkt einer einseitigen und langweiligen Partie war die Einwechslung von Holger Badstuber (81.). Der 27-Jährige, der seit Jahren mit diversen Verletzungen zu kämpfen hat, absolvierte sein erstes Pflichtspiel seit knapp neun Monaten.

Das ganze Stadion steht! Aus gutem Grund! Unsere Nummer 28 ist endlich wieder da! WELCOME BACK, @Badstuber! #FCBFCA pic.twitter.com/AbTZJ6Gcrl — FC Bayern München (@FCBayern) 26. Oktober 2016

Der FCA schied damit im Pokal zum dritten Mal seit 2012 frühzeitig gegen den FC Bayern aus und kann sich ab sofort auf den Kampf um den Klassenerhalt konzentrieren. Die Münchner, seit 2000 immer mindestens im Achtelfinale vertreten, dürfen indes weiter vom Triple träumen.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti änderte seine Startelf nach dem 2:0 gegen Gladbach auf sechs Positionen. So saßen Robert Lewandowski, Arjen Robben, Xabi Alonso, Arturo Vidal und Alaba zunächst nur auf der Bank. Douglas Costa war gar nicht im Kader.

Lahm mit dem Blitzstart

Von der Tribüne aus erlebte der Brasilianer einen Blitzstart seiner Mannschaft. Nach Ballverlust von Christoph Jancker und Pass von Thomas Müller zeigte Rechtsverteidiger Lahm, dass er auch über Offensivqualitäten verfügt. Mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel ließ er Marwin Hitz im FCA-Tor keine Chance.

Mit der frühen Führung im Rücken agierten die Münchner dominant, allerdings ohne das nötige Tempo, um die äußerst defensiv agierenden Gäste noch stärker in Bedrängnis zu bringen. Erst kurz vor der Pause war Green nach Flanke von Müller mit dem Kopf zur Stelle.

Nach dem Wechsel änderte sich das Spiel kaum. Der FC Bayern spulte sein Pensum ohne großen Aufwand herunter. Augsburg unternahm wenig Anstrengungen, nach vorne zu spielen. Ausnahme war der Anschlusstreffer von Ji, der Jérôme Boateng schlecht aussehen ließ.