Santa Cruz beendet internationale Karriere

Roque Santa Cruz hat seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft verkündet

Der ehemalige Bayern-Profi Roque Santa Cruz will seine Karriere in der Nationalmannschaft Paraguays nach 17 Jahren beenden, teilte der 35 Jahre alte Stürmer mit.

Nach den WM-Qualifikationsspielen gegen Peru am 10. November in Asuncion und in Bolivien am 15. November soll Schluss sein. "Es ist eine harte Entscheidung, aber ich musste sie so treffen", sagte Santa Cruz. "Es ist Zeit, dass ich mich ganz auf den Klub-Fußball konzentriere."

🇵🇾 all-time leading goalscorer Roque Santa Cruz says he will retire from international football after upcoming #WCQhttps://t.co/jeiJQY92m8 pic.twitter.com/EMLUfSt0g0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 8. November 2016

Santa Cruz begann seine Profi-Karriere 1997 bei Club Olimpia in Paraguays Hauptstadt Asunción. Dorthin kehrte er im vergangenen Sommer auch wieder zurück.

Von 1999 bis 2007 spielte er bei Bayern München, später unter anderen bei Manchester City, den Blackburn Rovers, Betis Sevilla und bei Cruz Azul in Mexiko.

Im Nationaltrikot nahm Santa Cruz auch an drei WM-Endrunden teil und erzielte 32 Treffer. Paraguay liegt in der Südamerika-Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2018 in Russland derzeit auf Platz sieben.