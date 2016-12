Schalke baggert an Brasilien-Juwel

Mega-Talent Thiago Maia in Aktion für den FC Santos

Europa jagt den nächsten Wunderkicker von der Copacabana. Der 19-Jährige Thiago Maia Alencar vom FC Santos soll Medienberichten zufolge das Interesse einiger europäischer Top-Klubs geweckt haben - darunter auch das des FC Schalke 04.

Wie der englische "Daily Star" berichtet, sollen neben den Königsblauen auch Monaco und Napoli heiß auf den Youngster sein. Jürgen Klopps FC Liverpool soll sogar schon ein Angebot beim FC Santos eingereicht haben.

Das brasilianische Sportportal "UOL esporte" schreibt weiter, Maia habe bereits eine Offerte aus Russland von Zenit St. Petersburg abgelehnt. Die Begründung: Der zentrale Mittelfeldspieler will in eine europäische Top-Liga und nicht in die Peripherie Russlands. Zenit soll nach Informationen des Portals bereit gewesen sein, rund 18 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Davon würde Maias Verein FC Santos 70 Prozent, der Spieler selbst 30 Prozent erhalten.

Die Absage an die Russen könnte also Verhandlungstaktik sein - oder tatsächlich ein gutes Argument für den FC Schalke 04 und die Bundesliga als eine der drei größten europäischen Ligen.

Wechsel im Frühjahr scheint möglich

Dabei hatte sich der Youngster bereits im November zu seiner Zukunft geäußert und einen Transfer zu Paris Saint-Germain ins Gespräch gebracht. "Ich identifiziere mich mit PSG", erklärte Maia damals gegenüber "ESPN Brasil": "Viele Spieler sagen, sie wollen für Real oder Barcelona spielen. Aber das bedeutet nicht, dass ich dorthin gehen werde." Allerdings kündigte er damals an, über seine Zukunft nachdenken zu wollen. Schon ein Wechsel im Frühjahr wäre möglich, schließlich ist die Saison am Zuckerhut bereits beendet.

Thiago Maia spielt seit Ende 2014 für den FC Santos, der Zweiter der brasilianischen Série A wurde, und hat noch einen Vertrag bis 2019. In zwei Spielzeiten absolvierte Maia 59 Spiele, in denen er nur fünfmal nicht in der Startaufstellung stand.

Zudem ist der in Boa Vista geborene Defensivspezialist bereits Jugendnationalspieler. Bei den Olympischen Spielen in seiner Heimat gewann er im Sommer mit der Seleção die Goldmedaille. Maia kam in der Gruppenphase und dem Viertelfinale auf insgesamt drei Olympia-Einsätze.