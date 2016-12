Weihnachtlicher Showdown am Boxing Day

Welches englische Top-Team beschert die Fans mit einem Sieg?

Während das runde Leder auf den meisten Plätzen in der Weihnachtszeit ruht, fiebern die englischen Fans auf einen der wichtigsten Spieltage des Jahres hin. Am 26. Dezember wird auf der Insel der Boxing Day gefeiert – und das traditionell mit einem kompletten Spieltag der Premier League. Wir blicken voraus auf die feierlichen Spiele der englischen Top-Teams.

FC Chelsea - AFC Bournemouth (26.12., 16:00 Uhr)

Chelsea-Legende Frank Lampard brachte die Entwicklung seines Ex-Klubs bei "Sky Sports" auf den Punkt: "Der Trainer hat nach der Niederlage bei Arsenal das System umgestellt. Niemand hätte damals gedacht, dass Chelsea um den Titel spielen wird und jetzt dominieren sie die Liga." Die Blues werden zum Jahreswechsel so gut wie sicher an der Tabellenspitze stehen. Und die letzten vier Male, als den Londonern dies gelang, wurden sie am Ende auch immer Meister. Zunächst hat das Team aber ein anderes Ziel vor Augen. Mit dem zwölften Premier-League-Sieg in Folge könnte Chelsea einen neuen Klubrekord aufstellen.

Gegen Bournemouth müssen die Blues neben Eden Hazard auch auf Torjäger Diego Costa verzichten, der bei Crystal Palace seine fünfte Gelbe Karte sah. Für Coach Conte stellt das kein Problem dar. "Ich habe im Kader genug Möglichkeiten, ihn zu ersetzen", sagte der Italiener, der seine Elf einschwor, die Siegesserie auszubauen: "Wir alle wissen, dass es nicht leicht wird, aber wir müssen versuchen unseren Weg weiterzugehen, mit all unserer Kraft."

FC Arsenal - West Bromwich Albion (26.12., 16:00 Uhr)

Arsène Wengers FC Arsenal will am Boxing Day wieder in die Erfolgsspur finden. Durch zwei punktlose Auftritte mussten die Gunners den Kontakt zur Spitze ein wenig abreißen lassen und stehen nur noch auf dem vierten Rang. Nach der Niederlage im Topspiel bei City stand vor allem Spielmacher Mesut Özil in der Kritik und wurde von britischen Medien gar als „fußballuntauglich“ bezeichnet.

Wenger hat die Kritik an seiner Mannschaft und speziell an Özil natürlich bemerkt und hofft auf eine Reaktion. „Wir haben die Kritik wahrgenommen. Jetzt müssen wir die Antwort geben, und große Spieler geben die Antwort meistens auf dem Platz“, sagte der Arsenal-Trainer britischen Medien. Die Partie in der Weihnachtszeit ist für Wenger ein Spiel wie jedes andere: "Wir werden trainieren, einen Tag vorher ins Hotel gehen und uns auf das Spiel vorbereiten", ließ der 67-Jährige verlauten.

Manchester United - AFC Sunderland (26.12., 16 Uhr)

Auch die Elf von José Mourinho darf am zweiten Weihnachtstag kicken. Die Red Devils haben mit drei Siegen am Stück den Kontakt zur Spitzengruppe wiederhergestellt und lauern hinter den internationalen Plätzen. "The Special One" will sich zwar nicht auf ein Saisonziel festlegen, gab sich aber zuletzt gewohnt selbstbewusst: "Lasst uns abwarten, wo wir am Ende stehen. Ich will jetzt nicht sagen Platz vier ist das Ziel, denn ich denke, wir können besser werden als Vierter", sagte der 53-Jährige gegenüber "Sky Sports News HQ".

Mit dem AFC Sunderland kommt ein angeschlagener Gegner nach Old Trafford. Trotz des jüngsten 1:0-Erfolgs gegen Watford stehen die Black Cats auf einem Abstiegsplatz. Die Gäste haben allerdings mit Stürmer Jermain Defoe einen wahren Boxing-Day-Experten im Team. Kein anderer aktiver Spieler in der Premier League hat an diesem Tag öfter getroffen als Defoe mit sechs Toren.

Hull City - Manchester City (26.12., 18:15 Uhr)

Den sportlichen Abschluss des Boxing Days bestreiten am Montagabend Hull City und Manchester City. Die Skyblues haben sich nach dem 2:4 in Leicester mit Erfolgen gegen Watford und im Topspiel gegen Arsenal zurück in die Spur geschossen und wollen mit einem Sieg beim Tabellenletzten vorerst wieder auf Platz zwei springen.

City-Coach Pep Guardiola macht an seinem ersten Boxing Day keine Experimente. "Wir werden uns so auf das Spiel vorbereiten, als ob keine Weihnachtszeit wäre", sagte der Ex-Bayern-Trainer im Vorfeld der Partie. Guardiola muss im Auswärtsspiel bei Hull City weiter auf Topstürmer Sergio Agüero verzichten, der eine Vier-Spiele-Sperre nach seinem Platzverweis gegen Chelsea absitzt.

FC Liverpool - Stoke City (27.12., 18:15 Uhr)

Die Spieler des FC Liverpool dürfen einen Tag länger Weihnachten feiern als die Konkurrenz. Die Reds treten erst am 27.12. zum Spiel gegen Stoke City an und wollen eine beindruckende Serie ausbauen. Seit 15 Premier-League-Spielen ist Liverpool an der Anfield Road ungeschlagen. Mit den letzten Siegen in Middlesbrough und im Merseyside Derby bei Everton hat sich das Team von Jürgen Klopp zum ersten Chelsea-Verfolger gemausert.

Britische Medien trauen Liverpool dieses Jahr den ganz großen Wurf zu. "Klopp könnte zuletzt lachen", titelte die "Daily Mail" und befand: "Dieses Mal hat Liverpool alles, was man für den letzten Schritt im Titelrennen braucht." Klopp muss gegen Stoke weiter auf der verletzten Coutinho verzichten. Bei den Gästen fehlt der rotgesperrte Ex-Bremer Marko Arnautović.

FC Southampton - Tottenham Hotspur (28.12., 20:45 Uhr)

Zum Abschluss des 18. Spieltags der Premier League treten die Spurs beim FC Southampton an. Die Gäste liegen nach drei Siegen aus vier Partien derzeit auf dem fünften Rang und haben nur vier Punkte Rückstand auf den Zweitplatzierten Liverpool. Auswärts lief es allerdings zuletzt nicht wirklich bei Tottenham, die in der Ferne aus den letzten fünf Partien nur zwei Punkte holten.

Leicht wird es nicht für die Spurs. Der FC Southampton spielt ebenfalls eine starke Saison und hat sich mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien auf den siebten Platz vorgekämpft. Im heimischen St. Mary's Stadium haben die Saints in der Premier League seit über 300 Minuten keinen Gegentreffer mehr kassiert.