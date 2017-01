United und Bayern: Duell um Benfica-Talent?

Nélson Semedo soll von Bayern München und Manchester United begehrt werden

Ende des letzten Jahres geisterten Berichte durch die Presse, Bayern München sei auf der Suche nach einem Lahm-Nachfolger in Portugal fündig geworden. Nun verdichten sich die Spekulationen. Im Werben um Benfica-Ass Nélson Semedo steht dem FCB allerdings nicht nur die horrende Ablöse im Weg.

Das portugiesische Fachmagazin "O Jogo" bestätigt, dass man den 23-jährigen Semedo an der Isar als idealen Lahm-Nachfolger auserkoren hat, will jedoch auch erfahren haben, dass die Bayern mit ihrem angeblichen Interesse nicht alleine dastehen. Demnach sollen auch Manchester United und Mailands Spitzenklub Inter um die Dienste des Nationalspielers buhlen.

Die prominente Konkurrenz dürfte jedoch nicht das einzige Hindernis für einen Wechsel Semedos zu den Münchner zu sein. Wie in Portugal nicht unüblich, soll der bis 2021 datierte Vertrag des Rechtsverteidigers bei Benfica mit einer satten fixen ablöse ausgestattet sein: Angeblich beträgt diese 60 Millionen Euro. Der "Mirror" will jedoch erfahren haben, dass sich Benfica auch mit 40 Millionen Euro zufrieden geben würde.

Privatduell zwischen Mourinho und den Bayern?

Dass man beim deutschen Rekordmeister durchaus bereit ist, in diese Regionen vorzustoßen, bewies im Sommer nicht zuletzt die Verpflichtung von Renato Sanches. Übrigens: Der Youngster kam ebenfalls von Benfica zu den Bayern, die damals unter anderem Manchester United ausstachen.

Ein Umstand, der Red-Devils-Coach José Mourinho noch heute schwer im Magen liegen soll. Es geht für The Special One also eventuell auch etwas um Prestige, wenn United versucht, den deutschen Branchenriesen im Poker um seinen Landsmann auszustechen.