FCB gewinnt ersten Titel des Jahres

In einem flotten Spiel jubelte am Ende der FC Bayern

Bayern München hat zum dritten Mal den Telekom Cup gewonnen und ist damit alleiniger Rekordgewinner dieses zum achten Mal ausgetragenen Blitzturniers.

Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti setzte sich eine knappe Woche vor dem erstem Ligaspiel des Jahres beim SC Freiburg im Finale 2:1 gegen den FSV Mainz 05 durch.

Drei Tage nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Doha erzielten Franck Ribéry (4.) und Javi Martínez (11.) in Düsseldorf die Treffer für den Tabellenführer der Bundesliga, der bereits 2013 und 2014 diese Trophäe gewonnen hatte. André Ramalho (8.) traf für die Rheinhessen.

"Es ist immer schön, wenn man gewinnt. Aber es ist auch wichtig, dass wir gut gespielt haben", sagte Ribéry nach dem Spiel. Mainz-Coach Martin Schmidt freute sich hingegen, über den erfolgreichen Test. "Wir können mit dem Turnier, mit Platz zwei insgesamt zufrieden sein. Das waren zwei gute Halbzeiten", sagte der Trainer. "Wichtige Erkenntnis: Der Kader ist in der Breite fit!"

Gladbach mit argen Problemen

Dritter wurde Zweitligist Fortuna Düsseldorf, der sich im kleinen Finale mit 2:0 gegen den rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach durchsetzte. Kaan Ayhan brachte die Hausherren in der 3. Minute in Front, ehe Emmanuel Iyoha nur vier Minuten später gegen die enttäuschende Borussia mit ihrem neuen Trainer Dieter Hecking nachlegte. Gespielt wurde vor 41.244 Zuschauern bei geschlossenem Dach in der Esprit Arena jeweils über 45 Minuten.

Im ersten Halbfinale hatten sich die Bayern nach torlosen 45 Minuten im Elfmeterschießen 4:1 gegen Gastgeber Düsseldorf durchgesetzt. Weltmeister Manuel Neuer parierte gegen Rouwen Hennings und Oliver Fink, während für die Bayern Arturo Vidal, Xabi Alonso, Douglas Costa und David Alaba sicher verwandelten.

Das Aluminium war nicht der Freund der Bayern

Pech hatten der Bundesliga-Tabellenführer, der ohne die erkrankten Robert Lewandowski und Arjen Robben sowie die verletzten Thiago und Jérôme Boateng auskommen musste, in der regulären Spielzeit bei einem Lattenschuss von Vidal nach einer Viertelstunde und einem Pfostentreffer von Ribéry fünf Minuten vor Schluss. Zudem scheiterte der Favorit das ein ums andere Mal am früheren Bayern-Torwart Michael Rensing.

Das zweite Vorschlussrundenspiel gewann anschließend Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Entschieden wurde die Partie durch ein Eigentor von Borussia-Abwehrspieler Jannik Vestergaard (8.). Mönchengladbach spielt am kommenden Samstag bei Schlusslicht Darmstadt 98, Mainz trifft einen Tag später auf den 1. FC Köln.